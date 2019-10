PK „ÖÄK-Spitalsärztebefragung: Arbeiten am Limit“ – 15. Oktober, 10:00 Uhr

Spitalsärzte in Österreich leiden unter Personalknappheit und Gewalt, zudem gibt es nicht genug Dokumentationsassistenten zur Entlastung, damit mehr Zeit für die Patientenbetreuung bleibt.

Wien (OTS) - Es ist nicht die Freude an ihrem Beruf, die fehlt, vielmehr sind es die Rahmenbedingungen: Spitalsärzte in Österreich sehen sich zunehmend mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ihre Arbeitssituation ist in vielen Bereichen angesichts mangelnder Ressourcen höchst kritisch. Das ist das Ergebnis einer aktuellen IMAS-Umfrage unter Spitalsärzten, die im Auftrag der Österreichischen Ärztekammer durchgeführt wurde.

Die Bundeskurie Angestellte Ärzte der ÖÄK lädt zur Präsentation der Ergebnisse der aktuellen Spitalsärztebefragung im Rahmen einer Pressekonferenz ein.

ÖÄK-Spitalsärztebefragung: Arbeiten am Limit



Teilnehmer:



Dr. Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und

Obmann Bundeskurie Angestellte Ärzte



DDr. Paul Eiselsberg, Senior Research Director, IMAS International



Datum: 15.10.2019, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Österreichische Ärztekammer Veranstaltungszentrum, 1.

Stock, Saal 3 – Gabriele Possanner, Parkplätze

sind in der Garage der Ärztekammer, 1010 Wien,

Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt

Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für

Wien, Tel.: 515 01/1223 DW).

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sophie Niedenzu, MSc

Öffentlichkeitsarbeit

01/51406/3316

s.niedenzu @ aerztekammer.at