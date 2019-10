AVISO 10.10.: Medientermin mit Bürgermeister Ludwig anlässlich „5 Jahre Hauptbahnhof Wien“

Wien (OTS/RK) - Vor fünf Jahren, am 10. Oktober 2014, wurde der neue Wiener Hauptbahnhof offiziell eröffnet. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und ÖBB-CEO Andreas Matthä nutzen das Jubiläum, um bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 10. Oktober, um 9.30 Uhr in der Skylobby der ÖBB-Zentrale (10., Am Hauptbahnhof 2) zu aktuellen Entwicklungen des Hauptbahnhofs und des umliegenden Stadtviertels zu berichten.

Im Anschluss an das Pressegespräch schneiden Ludwig und Matthä am Hauptbahnhof Wien mit ÖBB-Stimme Chris Lohner eine Geburtstagstorte für den Bahnhof an und eröffnen die neue Kunstinstallation "12 Töne" von Künstler Peter Sandbichler in der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße, in der Bahnhofs-Passage.



Bitte um Anmeldung unter juliane.pamme@oebb.at

(Schluss) red



Medientermin: 5 Jahre Hauptbahnhof Wien

Mit Bürgermeister Michael Ludwig und ÖBB-CEO Andreas Matthä

Datum: 10.10.2019, 09:30 Uhr

Ort: "Skylobby" der ÖBB-Zentrale

Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, Österreich

