ACHTUNG Fachlawine!

3. Internationales Lawinensymposium in Graz

Wien (OTS) - Noch Restplätze frei: Am 12. Oktober 2019 findet in Graz das 3. Internationale Lawinensymposium statt, veranstaltet von den Naturfreunden Österreich und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), mit Vorträgen, Workshops und einem Ausstellerbereich. Das Ziel ist, ein stärkeres Risikobewusstsein zu schaffen und den richtigen Umgang mit der Lawinengefahr zu zeigen.

Das ersten beiden Lawinensymposium in Graz (2015 und 2017) waren mit jeweils rund 600 Besucherinnen und Besuchern ein großer Erfolg. Am Samstag, 12. Oktober 2019, folgt das 3. Internationale Lawinensymposium. Referenten aus Österreich, Deutschland und Norwegen berichten über die neuesten Erkenntnisse in der Schnee- und Lawinenkunde, analysieren Lawinenunfälle vom Ereignis bis zur gerichtlichen Untersuchung und zeigen, wie im Gelände optimale Entscheidungen getroffen werden können.

Workshops: vom Alpinwetter bis zur Tourenplanung

Die Vorträge werden durch Workshops ergänzt. Sie behandeln unter anderem Themen wie die richtige Tourenplanung und den optimalen Umgang mit Lawinenlageberichten und Wetterprognosen. Im Foyer präsentieren Firmen die neuesten Wintersport- und Alpinprodukte.

Veranstalter des 3. Internationalen Lawinensymposiums in Graz sind die Naturfreunde Österreich und die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Einheitlicher Lawinenlagebericht

Im Zuge des Lawinensymposiums richten die Naturfreunde, einer der größten Alpinen Vereine und Vertreter der SkitourengeherInnen in Österreich, die Forderung an die Lawinenwarndienste, den Lawinenlagebericht in Österreich einheitlich darzustellen!

Detailinfos zum 3. Internationalen Lawinensymposium

Termin : 12. Oktober 2019, 9.00-17.00 Uhr

Ort: Arbeiterkammersaal, Strauchergasse 32, 8020 Graz

Anmeldung & Programm: lawinensymposium.naturfreunde.at





Information für Medien

Gerne organisieren wir Interview-Termine mit den Vortragenden. Auf Grund des dichten Programms bitten wir aber um eine kurze Anmeldung vorab an pressestelle @ naturfreunde.at

Datum: 12.10.2019, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Strauchergasse 32, 8020 Graz, Österreich

Url: https://lawinensymposium.naturfreunde.at

