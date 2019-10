Kräftige Entwicklung von CORUM im ersten Halbjahr

Eine Erfolgsbilanz: Sechs Monate CORUM in Österreich

Seit circa einem halben Jahr haben endlich auch österreichische Kunden die Möglichkeit in CORUM Origin zu investieren. Wir sind extrem glücklich mit dem positiven Feedback, das wir sowohl von Kundenseite als auch seitens der Vermögensberater bekommen und freuen uns sehr über ein stetig wachsendes Vertriebspartnernetzwerk mit Top-Beratern. Unser Ziel ist es, nun auch in Österreich eine gute Marktdurchdringung zu erreichen und den Bekanntheitsgrad kontinuierlich zu steigern. Christopher Kampner, CORUM - Head of Office Austria

Wien (OTS) - Die französische Vermögensverwaltungsgesellschaft CORUM zieht ein halbes Jahr nach dem Markteintritt in Österreich positive Bilanz. Das Investmentteam stärkt CORUM Origin im ersten Halbjahr 2019 mit acht Zukäufen in fünf Ländern und drei Verkäufen in Frankreich und Spanien.

Mitte Februar 2019 ging CORUM mit seinem Immobilienfonds CORUM Origin auch in Österreich an den Start. In Frankreich ist der Fonds einer der Marktführer seiner Klasse*. Er investiert aktuell in Gewerbeimmobilien in zwölf Ländern und verfügt über 122 Immobilien mit mehr als 200 Mietern. CORUM Origin verwaltet ein Vermögen von über 1,8 Mrd. Euro mit knapp 29.000 Investoren.

Christopher Kampner, Head of Office Austria: „Seit circa einem halben Jahr haben endlich auch österreichische Kunden die Möglichkeit in CORUM Origin zu investieren. Wir sind extrem glücklich mit dem positiven Feedback, das wir sowohl von Kundenseite als auch seitens der Vermögensberater bekommen und freuen uns sehr über ein stetig wachsendes Vertriebspartnernetzwerk mit Top-Beratern. Unser Ziel ist es, nun auch in Österreich eine gute Marktdurchdringung zu erreichen und den Bekanntheitsgrad kontinuierlich zu steigern.“

Mit CORUM Origin wurde im Jahr 2012 ein Immobilienfonds aufgelegt, der Privatkunden die Möglichkeit geben sollte, nicht nur in eine einzelne Immobilie, sondern in ein breites, europaweit gestreutes Portfolio zu investieren. Das Performance-Ziel einer jährlichen Dividende von 6%** wurde seither jedes Jahr erreicht – 2018 betrug sie sogar 7,28%***. Als einziger Immobilienfonds in Österreich mit variablem Kapital war CORUM Origin in der Lage, den Anteilspreis seit seiner Gründung sechs Mal zu erhöhen: Am 1. Juni 2019 stieg dieser von 1.075 Euro auf 1.090 Euro an.

Entwicklung des Immobilienbestandes im ersten Halbjahr 2019

Die Strategie von CORUM Origin besteht darin, hochwertige Immobilien mit einer guten Rendite zu erwerben und gleichzeitig den Immobilienbestand kompetent zu verwalten. Verkäufe zum richtigen Zeitpunkt ermöglichen Investments in neue Immobilienobjekte, die höhere Mietrenditen bieten.

Im 1. Halbjahr 2019 konnte CORUM Origin 28,9 Mio. Euro in Estland, 42,3 Mio. Euro in Deutschland, 45,85 Mio. Euro in Finnland, 51,1 Mio. Euro in Italien und 8,5 Mio. Euro in Portugal investieren.

Zugleich wurden 3 Immobilien sehr erfolgreich verkauft: Der Actipark Orvalault-Nantes in Frankreich wurde im Jahr 2012 erworben und konnte nun zum Preis von 1,22 Mio. Euro verkauft werden. Die Gesamtrendite dieses Investments betrug 8%. Eine weitere Gewerbeimmobilie in Frankreich, die seit 2013 in CORUM Origin enthalten war, konnte zum Preis von 3,95 Mio. Euro verkauft werden – das bedeutet eine Gesamtrendite von 6%. Und vier zusammengehörige Supermärkte auf den kanarischen Inseln, erworben im Jahr 2014, erzielten nun einen Verkaufspreis von 3,60 Mio. Euro, woraus sich eine Gesamtrendite von 13% ergibt.

* IEIF, 2018

** Nicht garantiert

*** Dividendenrendite: Bei der Dividendenrendite handelt es sich um die Bruttodividende vor österreichischen und ausländischen Abgaben, ausgeschüttet für das Jahr N, dividiert durch den durchschnittlichen Kaufpreis eines Anteils im Jahr N (einschließlich außerordentlicher Abschlagsdividenden von 0,10 % und Anteil am ausgeschütteten Kapitalertrag von 0,35 % im Jahr 2018). Durch diese Kennzahl kann die finanzielle Leistung von CORUM Origin für das Jahr gemessen werden.

CORUM Origin ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM Origin, visa SCPI n ° 12-17 vom AMF am 24/07/2012. CORUM AM, 1 rue Euler 75008 Paris; AMF-Zulassung am 14. April 2011 unter der Nr. GP-11000012

