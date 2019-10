„Mein Grätzl“: Der Jahreskalender der Wiener Polizei 2020

Wien (OTS) - Der neue Kalender der Wiener Polizei 2020 ist fertig und steht unter dem Motto „Mein Grätzl“. Er wurde gestern in den Wiener Sofiensälen in feierlichem Rahmen präsentiert. Im Fokus von Fotograf Peter Berger stehen dieses Mal die Beamten des Streifendienstes sowie jene, die als Grätzl-Polizisten für die Aktion Gemeinsam.Sicher arbeiten. Als Hintergrund dienen versteckte und vergessene Plätze in verschiedenen Bezirken.

Der Kalender ist ab um 15 Euro auf www.polizeimusik.at erhältlich.

