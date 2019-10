Köstinger: Grazer Murkraftwerk ist weiterer Meilenstein für Österreichs saubere Energiezukunft

Wasserkraft ist Eckpfeiler der Erneuerbaren Energie – Wichtiger Beitrag für Klimaschutz und Nachhaltige Energieversorgung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Eröffnung des Grazer Murkraftwerks ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Österreichs Weg in eine vollständig saubere Energiezukunft“, betont ÖVP-Klubobfrau Stellvertreterin Elisabeth Köstinger. „Investitionen in Wasserkraft sind Investitionen in unsere Zukunft“, verstärkt die ehemalige Nachhaltigkeitsministerin. „Allein mit diesem Kraftwerk werden jährlich bis zu 60.000 Tonnen klimaschädliche CO2-Emissionen vermieden.“ Köstinger bezeichnet Projekte wie dieses daher als „vorausschauend, vernünftig und verantwortungsvoll im Hinblick auf Umwelt, Klima und die nächsten Generationen“. Das Projekt hat 80 Millionen Euro gekostet und wird künftig rund 45.000 Menschen mit sauberem Strom versorgen.

Bereits jetzt werden 80 Prozent des Stroms in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. „Damit gehören wir international zu den Vorreitern“, so die ehemalige Umweltministerin. Österreich sei eines der wenigen Länder weltweit, die sowohl auf Atomkraft, als auch auf Kohlestrom verzichten. „Wir kämpfen auch vehement dagegen an, dass Atomkraft immer wieder als Alternative für mehr Klimaschutz eingestuft wird“, sagte Köstinger auch im Hinblick auf einen derzeit in Wien stattfindenden Kongress der Atomlobby. „Atomkraft ist hoch riskant, sehr teuer und garantiert keine Alternative für mehr Klimaschutz. Die Frage der Endlagerung ist zudem völlig ungeklärt.“

„Unser Ziel ist es, bis 2030 unseren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Trägern zu erzeugen. Mit dem Mur-Kraftwerk ist der nächste große Schritt gesetzt, um unser Ziel zu erreichen“, so Köstinger abschließend.

