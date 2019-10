Industrierobotik 2019: Branchentreff in Oberösterreich

Die dritte Industrierobotik-Konferenz von FACTORY und FHTW lädt am 17.10. Fach- und Führungskräfte zu Pöttinger Landtechnik nach Grieskirchen.

Wien (OTS) - Das Magazin FACTORY und die FH Technikum Wien freuen sich, rund 150 Fach- und Führungskräfte der Industrierobotik-Community am 17. Oktober 2019 bei dem diesjährigen Gastgeber Pöttinger Landtechnik in Grieskirchen, OÖ begrüßen zu dürfen.

Die Industrierobotik-Konferenz wartet in der 3. Auflage wieder mit einer einzigartigen Mischung aus Theorie und Praxis der neuesten Entwicklungen in der Industrierobotik auf. Neben Best-Practice Beispielen renommierter Anwenderbetriebe erwartet Sie in den Pausen eine Industrieroboter-Ausstellung von führenden Herstellern. Als besonderes Highlight erwartet die Teilnehmer der Industrierobotik 2019 eine Werksführung bei der sie hinter die Kulissen des Gastgebers Pöttinger Landtechnik schauen können.

Auch heuer diskutieren wieder Top-Speaker aus österreichischen und internationalen Anwender- und Herstellerbetrieben und der Wissenschaft die Herausforderungen, Chancen und die Notwendigkeit des Einsatzes von Robotern und künstlich intelligenten Systemen in der industriellen Produktion. Zu hören sein werden unter anderen Martin Ruskowski (TU Kaiserslautern, ehem. Leiter der R&D Abteilung bei KUKA Industries), Clemens Fischer (SEP Group), Christoph Schaller (flex), Georg Loisel (MELECS EWS), Georg Trzesbiowski (TÜV Austria) sowie Corinna Engelhardt-Nowitzki und Erich Markl (beide FH Technikum Wien).

Alle Informationen und Anmeldung: https://industrierobotik.at/

Fachhochschule Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 25 Jahren ihres Bestehens hat sie 11.00 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Heute umfasst das Bildungsangebot 12 Bachelor- und 18 Master-Studiengänge, 5 Master-Lehrgänge und zahlreiche maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote. Mehr als 4.400 Menschen studieren an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie.

Industrierobotik 2019

Datum: 17.10.2019

Ort: Pöttinger Landtechnik, Grieskirchen, Österreich

Url: https://industrierobotik.at/

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Leidinger, Marketing und Kommunikation

T: +43 (1) 333 40 77-2571

E:juergen.leidinger @ technikum-wien.at