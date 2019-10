Standard Chartered Bank setzt bei Steuerreporting weltweit erfolgreich auf BearingPoint

Frankfurt am Main (ots) - Standard Chartered PLC nutzt FiTAX von BearingPoint zur Erfüllung steuerrechtlicher Meldepflichten nach CRS, FATCA und QI in 63 Ländern

Die Steuerreportinglösung FiTAX von BearingPoint RegTech, einem international führenden Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory and Risk Technology (RegTech/RiskTech), wurde erfolgreich von der Standard Chartered Bank zur Erfüllung ihrer globalen regulatorischen Meldepflichten eingeführt. Hierzu zählen CRS (Common Reporting Standard), FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) und QI (Qualified Intermediaries) Meldungen.

Um die Herausforderungen eines effizienten und qualitativ hochwertigen Steuerreportings in mehreren Ländern zu bewältigen, entschied sich Standard Chartered im Jahr 2018 für BearingPoint als Anbieter einer integrierten Reportinglösung. Die Bank war auf der Suche nach einer Software, welche mit den sich ständig ändernden Meldeanforderungen Schritt halten kann. Darüber hinaus war es für Standard Chartered wichtig, auf die Beratungsexpertise eines Partners zurückgreifen zu können, der sie bei der einmaligen Implementierung und bei Bedarf an Ad-hoc-Beratung unterstützt.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Software und dem Support durch das Team von BearingPoint, vor allem vor dem Hintergrund des engen Zeitrahmens für die Implementierung. Wir sind überzeugt, dass BearingPoint der richtige Partner für ein Projekt mit dieser Komplexität und Menge an Daten ist", sagt Tom Pryce, Head of Client Tax Information Reporting bei Standard Chartered. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit BearingPoint fortzusetzen, auch im Hinblick auf die regulatorische Wartung des Produkts."

Das Implementierungsprojekt begann 2018 mit der Übermittlung der Logiken, Module und Templates für CRS-, FATCA- und QI-Reporting für 63 Länder an die Standard Chartered Bank. Ein Team von BearingPoint-Experten mit Sitz in Singapur und der Schweiz unterstützte Standard Chartered bei allen Aspekten der Implementierung; von der Architekturplanung über die Datenabbildung und -einrichtung bis hin zum Testen und letztlich dem Produktivstart.

In der ersten Jahreshälfte 2019 nutzte Standard Chartered mit Unterstützung von BearingPoint-Experten die FiTAX Lösung erfolgreich zur Vorbereitung und fristgerechten Einreichung der QI-, FATCA- und CRS-Berichte.

"Wie bei allen Großprojekten erfordert die Umsetzungsphase, dass sich unsere Steuerreporting-Experten an den spezifischen Vorgaben der Banken, wie zum Beispiel Art der Aktivitäten, interne Richtlinien oder Datenschutzbestimmungen orientieren", kommentiert Ronald Frey, Mitglied des Management Boards bei BearingPoint RegTech. "Wir haben unsere Expertise, die wir in anderen ähnlichen Großprojekten gesammelt haben, weiterentwickelt, damit unsere Fachleute die individuellen Kundenanforderungen effizient angehen können. Wir freuen uns sehr über den reibungslosen Projektverlauf und auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Standard Chartered."

Mit FiTAX können Finanzinstitute ihren Meldeanforderungen gemäß der Steuerregimes wie CRS, FATCA, QI und DAC6 nachkommen. FiTAX ist eine etablierte und ganzheitliche 360°-Steuerreportinglösung und dabei Marktführer in einer Reihe von Ländern weltweit. FiTAX deckt für mehr als 130 Länder Funktionen von der Datenerfassung, bis hin zum direkten Upload einer verschlüsselten Meldedatei in die Portale der Steuerbehörden ab.

Über Standard Chartered Bank

Standard Chartered PLC ist eine führende internationale Bankengruppe mit einer Präsenz in 60 der dynamischsten Märkte der Welt und einer Kundenbetreuung in weiteren 85. Standard Chartered PLC ist an den Börsen London und Hongkong sowie an den Börsen Bombay und Indien notiert.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft; Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics und regulatorische Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Über BearingPoint RegTech

BearingPoint RegTech, eine Business Unit der Management- und Technologieberatung BearingPoint, ist ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory and Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für das aufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette.

6.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationale Banken, die Mehrheit der größten Banken Europas, führende Versicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und Aufsichtsbehörden vertrauen auf die Produkte und Services von BearingPoint RegTech. BearingPoint RegTech steht im engen Kontakt mit Regulatoren und trägt als Mitglied von Standardisierungsgremien wie beispielsweise XBRL aktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. Das Portfolio reicht von regulatorischem Know-how verbunden mit der bewährten, zuverlässigen und zukunftsorientierten RegTech Solution Suite sowie umfassenden Services von Beratung über Schulungen bis hin zu Managed Services.

