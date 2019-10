Axess Niederlassung in Kroatien erhält Auszeichnung für besondere Verdienste um den IT-Entwicklungsstandort der Region

Anif (OTS) - Die im August 2018 gegründete Niederlassung der Axess AG in Bjelovar, Kroatien, beschäftigt sich mit Software Development und trägt so wesentlich zum Erfolg der Wirtschaft der Region bei. Mittlerweile arbeiten bereits mehr als zehn Mitarbeiter an den Software Produkten für das Headquarter.

Sehr stolz durfte der Geschäftsführer der Axess Niederlassung in Kroatien, Josip Matijevic, die Urkunde über Verdienste um die Wirtschaft, und im Besonderen um den IT-Entwicklungsstandort in der Region, entgegennehmen. Der Bürgermeister von Bjelovar, Dario Hrebak, überreichte die Ehrenurkunde im Rahmen der Festlichkeiten am 29. September, dem Feiertag der Stadt.

Die Niederlassung der Axesss AG hatte von Anfang an den Auftrag, spezielle Softwareprodukte zu entwickeln. Die Region um Bjelovar war für Axess interessant, da hier vor zwei Jahren die Bjelovar University of Applied Sciences gegründet wurde und somit ein Pool an Software Entwicklern am Entstehen ist“, sagt Christian Windhager, der Technologie Vorstand des Unternehmens. Auch leben hier bereits viele Entwicklungs-Spezialisten, weshalb die Nachfrage an IT-Kräften am Arbeitsmarkt, im Gegenteil zu Salzburg, besser abgedeckt werden kann. So wuchs die Niederlassung von innerhalb eineinhalb Jahren auf zwölf Mitarbeiter, welche wesentlich zum Erfolg der Produkt-Realisierung beitragen. Viele Projektentwicklungen können in rascherer Zeit umgesetzt werden. So ermöglichte diese eigene Entwicklungsschmiede den rasanten Ausbau der Produktlinie Axess RESORT SOLUTIONS, welche innerhalb von drei Jahren auf eine Software-Produktpalette von 12 neuen Anwendungen wachsen konnte. Dies festigt die Pole-Position am Weltmarkt und garantiert den Kunden aus einer reichen Produktpalette schöpfen zu können.

