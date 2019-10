VLTs in Villach: WINWIN ist vertrauensvoller und verlässlicher Partner

Frühzeitige Abstimmung mit allen Betroffenen und jedes Angebot zum Dialog

Wien (OTS) - Zu den jüngsten Berichterstattungen rund um die geplante Eröffnung eines WINWIN-Outlets in Villach hält WINWIN-Geschäftsführer Fritz Pühringer fest: „Uns liegt eine vom Finanzministerium erteilte Bewilligung für ein WINWIN-Outlet am angesprochenen Standort in Villach vor. Diese setzt selbstverständlich eine gutachterlich untermauerte Überprüfung seitens des Finanzministeriums voraus, ob alle Schutzbestimmungen des Glücksspielgesetzes genauestens eingehalten werden. In eine derartige Bewilligung finden natürlich auch Abstandsregelungen zu besondere Einrichtungen Eingang.“

„An allen 20 derzeit in Österreich existierenden WINWIN-Standorten haben wir erfolgreich bewiesen, dass wir vertrauensvolle und verlässliche Partner sind, die den höchsten Maßstäben an Spielerschutz gerecht werden und verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Glücksspiel pflegen. Dazu gehört auch die ständige Bereitschaft zum Dialog, um mögliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wir stehen für jede Form des Gesprächs zur Verfügung“, unterstreicht Pühringer.

So gab es bereits seit spätestens 2018 ständigen Kontakt und Austausch mit allen relevanten Stellen auf Landes- und Gemeindeebene, um einen optimalen Informationsfluss zu den Standortüberlegungen seitens WINWIN zu gewährleisten.

