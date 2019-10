Debüt für Mariella Gittler in „Magazin 1“

Am 9. Oktober um 18.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Seit April 2019 verstärk Mariella Gittler bereits das „ZIB“-Team von ORF 1 – ab Mittwoch, 9. Oktober 2019, bildet sie außerdem gemeinsam mit Stefan Lenglinger das Moderations-Team von „Magazin 1“. Alternierend führen Lenglinger und Gittler durch das ORF-1-Vorabendmagazin.

Mariella Gittler: „Für ein junges Publikum Fernsehen zu machen, ist in Zeiten von Netflix und Co. keine leichte Aufgabe. Umso mehr freue ich mich auf die Herausforderung, auf gut recherchierte Geschichten und spannende Interviewpartner/innen.“

Themen am 9. Oktober

In der Wiener Musik-Club-Szene brodelt es: Das Rauchverbot hat dort entschiedene Gegner/innen; In Rom sorgt ein originelles Müll-Konzept in öffentlichen Verkehrsmitteln für Aufsehen: Wer seinen Plastikmüll einwirft, bekommt einen Fahrschein heraus. Außerdem Thema ist der Literaturnobelpreis, der im Vorjahr nach einem Jury-Skandal nicht vergeben worden ist. Zu Gast im Studio ist Journalistin Angelika Hager.

