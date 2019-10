Startup „Greenwood Power“ macht Energienetze intelligent

LR Bohuslav: Spin-off-Initiative des Landes trägt Früchte

St. Pölten (OTS/NLK) - Das von Norbert Juschicz und Willibald Bacher im Jahr 2017 gegründete Unternehmen „Greenwood Power“ (GWP) ist ein Startup, welches sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von neuartigen innovativen Strom- und Spannungssensoren für Energie-Ortsnetzstationen spezialisiert hat. Die vom Unternehmen entwickelten und patentierten Sensoren werden zur Umstellung von konventionellen Energie-Leitungsnetzen auf intelligente Netze eingesetzt. „Unsere Sensoren ermöglichen eine Optimierung und Überwachung der miteinander verbundenen Bestandteile. Ziel ist die Sicherstellung der Energieversorgung auf Basis eines effizienten und zuverlässigen Systembetriebs,“ erklären Norbert Juschicz und Willibald Bacher.

„Die Spin-off-Initiative des Landes trägt Früchte. Mit dem Startup ‚Greenwood Power‘ in Rohrau haben die beiden Gründer ihre Idee verwirklicht“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. „Durch die Beteiligung von tecnet equity, der Finanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich, wurde einem aufstrebenden Hochtechnologie-Unternehmen die Möglichkeit gegeben, seinen Standort in Niederösterreich zu stärken und neue qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Mechatronik und Verfahrenstechnik einzustellen,“ so Bohuslav.

Für das Unternehmen entsteht in den nächsten Jahren ein weltweiter Milliardenmarkt, da im Schnitt pro 100 Einwohner eine nachzurüstende Ortsnetzstation vorhanden ist, die mit neuen Strom- und Spannungssensoren ausgestattet werden muss. „Greenwood Power“ erschließt diesen Markt mit drei verschiedenen Produktreihen. „Für tecnet war vor allem das technologieerfahrene Gründerteam für das Investment ausschlaggebend“, so Doris Agneter, tecnet equity Geschäftsführerin. „Norbert Juschicz und Willibald Bacher haben mit ihren nahezu konkurrenzlosen Produkten großes Interesse in der Energiebranche geweckt. Dieses Jahr konnten schon mehrere tausend Sensoren verkauft werden. Mit dem Investment sollen vor allem die Produktentwicklung beschleunigt und der internationale Vertrieb ausgebaut werden.“

„Greenwood Power“ wurde in der Gründungsphase auch vom niederösterreichischen hightech-Inkubator accent betreut. „Diese Unterstützung ist ein gutes Beispiel für das hervorragende Netzwerk, welches den technologischen Gründern in Niederösterreich zur Verfügung steht“, betont Bohuslav.

Tecnet equity ist mit einem Fondsvolumen von rund 50 Millionen Euro einer der führenden Eigenkapitalgeber für Frühphaseninvestments in Österreich. Tecnet finanziert junge Technologieunternehmen und Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen durch Venture Capital. Die Unterstützung geht weit über das finanzielle Investment hinaus. Mit persönlichem Engagement, einem internationalen Netzwerk und langjähriger Erfahrung begleitet tecnet Unternehmen zum Erfolg.

Weitere Informationen: accent Gründerservice GmbH, Beatrice Weisgram, Telefon 0676/830 863 10, E-Mail weisgram @ tecnet.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, http://www.tecnet.at/, https://www.greenwood-power.at/

