AVISO 14.10. – Mediengespräch: Teach For Austria und Stadt Wien starten Kooperation in Kindergärten

Wien (OTS) - Nach einer seit sieben Jahren erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich der Wiener Mittelschulen und Polytechnischen Schulen starten die Stadt Wien und die gemeinnützige Organisation „Teach For Austria“ nun auch eine Kooperation im Bereich der Kindergärten.

Die ersten QuereinsteigerInnen von Teach For Austria haben am 1. Oktober 2019 an zwölf städtischen Kindergärten im zehnten und elften Wiener Gemeindebezirk begonnen.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Daniela Cochlar (Abteilungsleiterin Stadt Wien-Kindergärten), Gebhard Ottacher (Geschäftsführer Teach For Austria) und Alexandra Vietinghoff-Scheel (Kahane Foundation) präsentieren am kommenden Montag, den 14. Oktober, das Projekt.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Mediengespräch mit Film- und Fotomöglichkeit eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Mediengespräch: Teach For Austria und Stadt Wien starten Kooperation in Kindergärten

Zeit: 14.Oktober 2019, 10 Uhr

Ort: Kindergarten der Stadt Wien, Ehamgasse 22, 1110 Wien

Mediengespräch: Teach For Austria und Stadt Wien starten Kooperation in Kindergärten

Datum: 14.10.2019, 10:00 Uhr

Ort: Kindergarten der Stadt Wien

Ehamgasse 22, 1110 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin

StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Karin Benoni

Programmleitung Elementarbildung

Teach For Austria

+43 699 16 45 65 22

karin.benoni @ teachforaustria.at