ORF NÖ wärmt "Kalte Spuren" wieder auf

TV-Reihe widmet sich ungeklärten Kriminalfällen in Niederösterreich - ab 14. Oktober, jeweils montags in "NÖ heute", 19.00 Uhr, ORF 2-N

St. Pölten (OTS) - Bei den meisten Gewaltverbrechen ist der Täter rasch ausgeforscht. Das beweist die hohe Aufklärungsquote des niederösterreichischen Landeskriminalamtes. Im Bereich der Tötungsdelikte lag sie zuletzt bei über 90 Prozent. Und doch bleibt eine Handvoll Verbrechen auch Jahre nach der Tat ungeklärt.

Mit diesen Fällen beschäftigt sich ein TV-Schwerpunkt des ORF NÖ. Wie schon im Vorjahr blickt der ORF NÖ auch in diesem Herbst gemeinsam mit dem Landeskriminalamt auf ungelöste Fälle zurück und bittet das Publikum um Mithilfe. Die Taten werden dabei möglichst originalgetreu nachgestellt.

Unter dem Titel "Kalte Spuren" werden ab Montag, den 14. Oktober, in "NÖ heute" um 19.00 Uhr in ORF 2-N einmal wöchentlich verschiedenste Fälle thematisiert – vom versuchten Raubmord, einer ungeklärten Bankraubserie bis hin zu einem dreisten Fall von Brandstiftung.

Ziel ist es, die Zuseherinnen und Zuseher zu sensibilisieren und an Fälle zu erinnern, in denen bisher keine Aufklärung gelungen ist. "Wir setzen auf die Stärke und Aussagekraft des Fernsehbildes", sagt dazu ORF-NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler. "Die Rekonstruktion des Tatablaufs soll helfen, mögliche Wahrnehmungen beim Publikum in Erinnerung zu rufen".

Darauf setzt man auch beim Landeskriminalamt. "Alle Wahrnehmungen von Zeugen sind von großer Bedeutung für unsere Ermittlungsarbeit. Die Fernsehbilder helfen dabei, auch länger zurückliegende Taten beim Publikum wieder ins Bewusstsein zu bringen. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung können entscheidend sein für die Aufklärung von Straftaten", sagt der Leiter des Landeskriminalamtes NÖ, Brigadier Omar Haijawi-Pirchner.

Gestaltet wird die TV-Reihe von ORF-NÖ-Redakteurin Doris Henninger, die mit ihrem Team an den Originalschauplätzen der ungelösten Kriminalfälle dreht und auch die Taten mit Hilfe von gestellten Szenen rekonstruiert, um dem Fernsehpublikum ein möglichst authentisches Bild wiederzugeben.

Begleitet wird der Schwerpunkt von Beiträgen im Mittagsmagazin auf Radio NÖ (ab Montag, 14. Oktober, 12.10 Uhr, Radio NÖ) und einer umfangreichen Berichterstattung im Internet unter noe.orf.at. Dort findet das Publikum die Kontaktdaten der Polizei, um vertrauliche Hinweise zu den gezeigten Fällen abgeben zu können.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Chefredaktion

02742/2210 23238