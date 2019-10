Der faire Credit der VOLKSBANK WIEN AG von TÜV AUSTRIA erneut zertifiziert

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal hat der TÜV AUSTRIA die Service- und Beratungsqualität beim fairen Credit ausgezeichnet. Die unabhängigen Auditoren bestätigen ein hohes Maß an Kundenfreundlichkeit sowie eine objektive und nachvollziehbare Kreditentscheidung.

Das Augenmerk galt, wie in den vergangenen Jahren, dem Beratungsprozess, der Qualifikation der Mitarbeiter sowie der Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus wurden Freundlichkeit, Verständlichkeit und Transparenz innerhalb der Kundenberatung untersucht. Als Schwerpunkt wählten die Auditoren in diesem Jahr die Optimierungen in der Finanzreserve und inwiefern die Bankmitarbeiter die Vorteile in das Beratungsgespräch eingebunden haben.

Ing. Mag. (FH) Hermann Peter Zeilinger, Lead-Auditor bei TÜV AUSTRIA, hob hervor, dass die Verbesserungen der Finanzreserve sehr gut bei den Kundenberatern angekommen sind. Dadurch erreichte die Hausbank der Österreicherinnen und Österreicher, VOLKSBANK WIEN AG, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil am Ratenkreditmarkt Österreich. Ferner lobte Zeilinger die Beratungsqualität beim fairen Credit.

Die TeamBank AG ist bereits seit dem Jahr 2008 ein enger und verlässlicher Partner der VOLKSBANK WIEN AG. Generaldirektor DI Gerald Fleischmann von der VOLKSBANK WIEN AG freut sich: „Für uns ist das Audit-Ergebnis die Bestätigung der hervorragenden Service- und Beratungsleistung unserer Beraterinnen und Berater. Das zeigt sich auch in der gesteigerten Kundenanzahl der letzten Jahre.“ Per August 2019 haben über 15.000 VOLKSBANK WIEN AG KundInnen einen fairen Credit der TeamBank abgeschlossen. Durchschnittlich wurden Kredite in der Höhe von 10.000 EUR vergeben. Fleischmann sieht sich bestätigt „Gemeinsam mit unseren kompetenten Partnern erreichen wir unser Ziel DIE Hausbank in Österreich zu sein.“

Facts & Figures

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit rund 1.300 Mitarbeitern (Konzern) und 70 Standorten in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund.

Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at

TeamBank

Die TeamBank AG ist mit dem fairen Credit das Kompetenzzentrum für modernes Liquiditätsmanagement in Österreich. Durch die Bereitstellung und Vernetzung innovativer Produkte und Services erhalten die Kunden einfach, überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität. Die TeamBank ist ein Unternehmen der deutschen genossenschaftlichen DZ BANK Gruppe und seit dem Jahr 2008 auf dem österreichischen Markt aktiv.

Weitere Informationen auf www.teambank.at

Rückfragen & Kontakt:

VOLKSBANK WIEN AG

Kolingasse 14-16

1090 Wien



Kommunikation/Marketing

KR Dir. Wolfgang Layr

Tel.: +43 1 40137 - 3550

eMail: wolfgang.layr @ volksbankwien.at