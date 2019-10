200.000 Kinder in 20 Jahren durch "Schule am Bauernhof" in NÖ geschult

Einblicke in die bäuerliche Arbeit schaffen Verständnis für landwirtschaftliche Leistungen

Wien (OTS) - "Schule am Bauernhof" zählt zu den erfolgreichsten Bildungsinitiativen im landwirtschaftlichen Bereich. Dabei werden Bauernhöfe für Schulklassen und Kindergärten zu Erlebnis- und Lernorten. Und das seit nunmehr 20 Jahren! Bäuerinnen und Bauern empfangen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern auf dem eigenen Betrieb und informieren sie nach pädagogischen Grundsätzen über das Leben und Arbeiten am Bauernhof. Jungen Menschen sollen so die vielfältigen Aspekte der heimischen Landwirtschaft und ein bewusstes Konsumverhalten nähergebracht werden.

Was tut sich auf einem Bauernhof? Was macht ein Bauer den ganzen Tag? Wie leben die Tiere am Hof? Viele Menschen haben heutzutage keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft und kennen diese nur noch aus dem Fernsehen. Für viele ist der Bauernhof zu einer fremden Welt geworden - weit weg und ohne Bezug zu den Lebensmitteln im Supermarktregal. Um hinter die landwirtschaftlichen Kulissen zu Blicken und den Weg der Lebensmittel zu erforschen, haben es sich die Bäuerinnen und Bauern Niederösterreichs zum Ziel gemacht, diese Einblicke auch für die Jüngsten der Gesellschaft erfahr- und erlernbar zu machen.

"Solche Bildungsinitiativen sind enorm wichtig. Schließlich kann mit der Bewusstseinsbildung nicht früh genug begonnen werden, denn der Dialog mit der Gesellschaft ist heute mehr denn je, ein zentraler Faktor für den landwirtschaftlichen Betrieb. Einblicke in die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern schaffen nicht nur Verständnis dafür, woher unsere Nahrungsmittel kommen, sondern bilden ebenso Bewusstsein und bringen Wertschätzung für die Leistungen unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Das alles stellt die Basis für eine zukunftsreiche Entwicklung der heimischen Landwirtschaft dar", so Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich.

Bäuerinnen und Bauern können den Konsumenten Wissen aus erster Hand weitergeben, denn sie sind diejenigen, die tagtäglich damit in Berührung sind. Darum sind sie die glaubwürdigsten Botschafter für ihren Berufsstand. Schule am Bauernhof-Anbieter sind fachlich und methodisch geschulte Betriebe, die sich darauf freuen, Kindern und Jugendlichen die Vielfalt der Land- und Forstwirtschaft näherzubringen. "Wir legen Wert darauf, Kindern und Jugendlichen Antworten auf ihre Fragen zu geben und sie speziell auf diesem Wissensgebiet zu begleiten. Daher laden wir die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf unsere Betriebe ein, sondern besuchen auch Schulklassen. Pädagogisch ausgebildete Seminarbäuerinnen bringen Anschauungsmaterial wie Heu, Milch oder Getreidekörner mit. Bei den Kindern wird so Interesse geweckt und Bewusstsein für regionale, saisonale Lebensmittel geschaffen", so Niederösterreichs Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.

Zur Initiative "Schule am Bauernhof"

Bereits 143 Betriebe in Niederösterreich öffnen ihre Hoftore für junge Konsumenten. Mittlerweile nehmen rund 21.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr dieses Angebot in Anspruch. Jährlich werden rund 1.000 Führungen auf den Höfen durchgeführt. Die Bäuerinnen und Bauern werden in einem 80-stündigen LFI-Zertifikatslehrgang von ihrer Interessenvertretung für den Empfang der Schulklassen eingeschult und die Höfe auf Kindersicherheit überprüft. Die Programme und Inhalte sind auf Alter und Interesse der Teilnehmer abgestimmt.

Mehr Informationen zur Initiative "Schule am Bauernhof" sind unter www.schuleambauernhof.at zu finden. (Schluss)

