9. Bezirk: Einladung zur Besichtigung der Votivkirche

Wien (OTS/RK) - Verschiedenste Sehenswürdigkeiten in der Votivkirche am Alsergrund stellt die beliebte Volksbildnerin, ehrenamtliche Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban am Samstag, 12. Oktober, bei der nächsten Führung durch das Gotteshaus vor. Organisiert wird der informative Rundgang durch den Andachtsort vom Verein „Rhythmus und Kultur“. Beginn der bildenden Tour ist um 11.00 Uhr. Ausgangspunkt ist der Haupteingang des Sakralbaus (9., Rooseveltplatz 8). Petra Leban zeigt im Laufe der ungefähr 1,5 Stunden langen Besichtigung zum Beispiel einen „Antwerpener Altar“, eine Renaissance-Tumba, ein „Kaiser-Fenster“ und andere interessante Objekte. Die Besucherinnen und Besucher entrichten pro Person 7 Euro als Teilnahmebeitrag. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0676/81 18 25 411 (Petra Leban). Das Team von „Rhythmus und Kultur“ wickelt das Führungsprojekt in guter Zusammenarbeit mit der Kirche und dem Bezirksmuseum Simmering ab, wo Leban die Leitung obliegt. Kontakt per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche

Votivkirche zum Göttlichen Heiland: www.votivkirche.at

Petra Leban – Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse