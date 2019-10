„WELTjournal“ am 9. Oktober über „Kroatien – Für Gott und Vaterland“

Im „Weltjournal +“: „Arkans Erben – Reise in Serbiens Unterwelt“

Wien (OTS) - Der Balkan steht diesmal im Mittelpunkt der ORF-Auslandsmagazine: Christa Hofmann präsentiert am Mittwoch, dem 9. Oktober 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 zunächst die „WELTjournal“-Reportage „Kroatien – Für Gott und Vaterland“. Danach folgt um 23.05 Uhr „Weltjournal +“ mit „Arkans Erben – Reise in Serbiens Unterwelt“.

WELTjournal: Kroatien – Für Gott und Vaterland

In Kroatien hat die katholische Kirche Macht und Einfluss wie in kaum einem anderen Land der Europäischen Union. Sie wird mit Millionen aus dem Staatshaushalt finanziert und ist ein bestimmender Faktor in Wirtschaft und Politik. Mit der kroatischen Rechten eng verzahnt, propagiert sie nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch Nationalismus und rigide konservative Werte.

„WELTjournal“-Reporter Patrick A. Hafner hat sich in der Hafenstadt Split den sogenannten „Spirituellen Ring“ angesehen, wo in wenigen Jahren mehr als ein Dutzend neue Kirchen gebaut wurden, 19 sollen es insgesamt werden. „Während hier 13 Kirchen errichtet wurden, wurde nur eine Schule gebaut und kein einziges Spital“, klagt Stadtplanerin Jelena Borota. Beim Marsch christlicher Anti-Abtreibungsaktivisten in Zagreb trifft er auf den rechten Rocksänger Marko Perković, der sich nach seiner Maschinenpistole im Kroatienkrieg „Thompson“ nennt, und dem Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen wird. Dem gegenüber stehen Kroatiens liberale und progressive Kräfte, die sich zunehmend ins Abseits gedrängt fühlen.

WELTjournal +: Arkans Erben – Reise in Serbiens Unterwelt

Serbiens berüchtigter Milizenführer und Mafia-Pate, Željko „Arkan“ Ražnatović, war einer der meistgesuchten Verbrecher der Welt. Im Vorfeld des Kroatienkrieges organisierte er die Bewaffnung der serbischen Minderheit in Kroatien und schuf eine eigene Privatarmee mit Segen aus Belgrad: Die Tiger-Miliz. „Arkans Tiger“ hielten der Armee den Rücken frei und waren überall dort zu finden, wo die grausamsten Massaker stattfanden.

Fast 20 Jahre nach seiner Ermordung in der Lobby eines Belgrader Hotels begleitet „WELTjournal+“ den Journalisten Jérôme Pierrat auf eine Reise in die serbische Unterwelt. Dort herrschen nach wie vor die ehemaligen Tiger-Milizionäre, kontrollieren Fußballclubs, Casinos und das Waffengeschäft. Sie gelten als unantastbar, denn die Kontakte zwischen Staat und organisierter Kriminalität scheinen in Serbien so eng wie kaum irgendwo in Europa zu sein.

