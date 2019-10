Landesstraße L 48 zwischen Eggendorf und Oberravelsbach saniert

Nebenanlagen in Eggendorf und Baierdorf neu errichtet

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 48 wurde zwischen Eggendorf am Wagram und Oberravelsbach (Bezirk Hollabrunn) in den vergangenen Wochen auf einer Länge von rund 2,9 Kilometern saniert, die Nebenanlagen in Eggendorf und Baierdorf wurden neu errichtet. Die Bauarbeiten führten die Straßenmeisterei Ravelsbach und Bau- und Lieferfirmen aus der Region mit Kosten von 410.000 Euro (Land Niederösterreich 275.000 Euro, Stadtgemeinde Maissau 50.000 Euro und Marktgemeinde Ravelsbach 85.000 Euro) durch. Auch wurden Gehsteige neu angelegt, Parkplätze und Grünflächen errichtet sowie bestehende Busbuchten saniert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

