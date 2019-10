LR Schleritzko: Park&Ride-Stellplätze in Schwechat werden fast verdoppelt

NÖ Landesregierung beschloss Planungskosten für Anlage in Schwechat – zusätzlich Kosten für Planung und Errichtung von Bike&Ride-Anlagen genehmigt

St. Pölten (OTS/NLK) - Die laufenden Ausweitungen des Wiener Parkpickerls haben den Parkdruck im Wiener Umland in der Vergangenheit immer weiter steigen lassen. Das Land Niederösterreich, die ÖBB und die Stadtgemeinde Schwechat steuern jetzt mit der Planung einer neuen Park&Ride-Anlage am Bahnhof Schwechat gegen. „Die Park&Ride-Stellplätze in Schwechat werden fast verdoppelt“, kündigt der NÖ Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko an.

„In Schwechat sollen 171 PKW-Abstellplätze errichtet werden und so insgesamt 386 Stellplätze zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden auch Bike&Ride-Möglichkeiten verbessert. Zu den bestehenden 143 Fahrradabstellplätzen in Schwechat sollen nochmals 100 dazukommen. Bei der Haltestelle Kledering werden die veralteten zehn Fahrradabstellplätze entfernt und durch eine neue Anlage mit 20 Fahrradabstellplätzen ersetzt“, berichtet der Landesrat.

Das Land Niederösterreich wird sich mit 35 Prozent der Kosten an dem Projekt beteiligen. Aus diesem Grund wurden in einem ersten Schritt 402.500 Euro für die Planung der Park&Ride-Anlage, dem Erwerb der erforderlichen Grundstücksflächen sowie für die Planung und Errichtung der Bike&Ride-Anlagen von der NÖ Landesregierung freigegeben.

„Das Land Niederösterreich und seine Partner nehmen einmal mehr ihre Verantwortung gegenüber den Pendlerinnen und Pendlern wahr. Die Stadt Wien hat sich ja bereits seit längerem von einer Mitbeteiligung bei der Errichtung dieser Anlagen verabschiedet. Dennoch haben wir mit 39.000 Park&Ride-Stellplätzen in Niederösterreich schon jetzt mehr als alle anderen Bundesländer zusammen und wollen diese Zahl bis 2025 auf 50.000 erhöhen“, hält Schleritzko fest.

