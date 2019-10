15. Bezirk: Vortrag „Zu Gast in Rudolfsheim-Fünfhaus“

Wien (OTS/RK) - Beim nächsten Vortrag widmet sich die ehrenamtliche Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger dem Themenkreis „Legendäre Gaststätten und Hotels des 15. Bezirks“. Die Geschichtskundige hält am Freitag, 11. Oktober, ab 17.30 Uhr, ein Referat mit dem Titel „Zu Gast in Rudolfsheim-Fünfhaus“. Der Vortragsabend geht im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucherinnen und Besucher sind stets willkommen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin Brigitte Neichl). Von einem „Markt in Braunhirschen“ und dem „Hotel Fuchs“ bis zum Einkehrgasthof „Zum Goldenen Mondschein“ erstrecken sich die Reminiszenzen. Im Blickpunkt stehen die in den Vorstadt-Unternehmen verkehrenden Gäste. Ende der Zusammenkunft ist gegen 19.00 Uhr. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at

Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger: https://waltraudzuleger.jimdo.com/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

