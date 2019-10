Zwei Lebensrettungen durch Polizeibeamte

Wien (OTS) - 07.10.2019, 11.10 Uhr und 14.40 Uhr

20., Wexstraße und 11., Strachegasse

Zwei 60-jährige Männer brachen am 7. Oktober 2019 auf der Straße in Wien-Brigittenau und in Wien-Simmering zusammen und blieben reglos auf dem Boden liegen. In beiden Fällen leiteten die verständigten Polizeibeamten sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, aktivierten und verwendeten den Defibrillator bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung und konnten so die Leben der Männer retten. Laut letzten Informationen befinden sich beide Personen im stabilen Zustand.

