AVISO 11.10.: Hebein, Franz, Himmer: Street Points: Zu-Fuß-Gehen ist gesund, macht schlau und schützt das Klima

Einladung zum Kick-Off und Medientermin

Wien (OTS) - Damit das Zu-Fuß-Gehen noch mehr Spaß macht, startet am Freitag, 11.10.2019 in der Donaustadt und in Favoriten das Bewegungsspiel „Street Points“. Insgesamt machen 23 Schulen und ihre SchülerInnen bei Street Points mit. Alle BewohnerInnen sind eingeladen dabei zu sein.



Ziel von Street Points ist es, die Menschen zu motivieren kurze Strecken zu Fuß zurück zu legen und das Mobilitätsverhalten in Wien nachhaltig positiv zu verändern. Denn jeder Schritt ist ein Beitrag zum Klimaschutz.



Wir laden Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Auftakt von Street Points ein



Ort: Antonspark, 1100 Wien

Zeit: Freitag, 11. Oktober 2019 um 9.00 Uhr





Anwesend:

Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien

Marcus Franz, Bezirksvorsteher Favoriten

Heinrich Himmer, Bildungsdirektor

Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung (angefragt)

Petra Jens, Fußverkehrsbeauftragte der Stadt Wien

Beim Kick-Off von Street Points in Favoriten starten die Kinder der teilnehmenden Schulen aus dem 10. Bezirks singend und tanzend ins Bewegungsspiel.



Street Points“ wird unterstützt von: Mobilitätsagentur Wien, Bildungsdirektion Wien, Bezirksvorstehung Donaustadt, Bezirksvorstehung Favoriten, Wiener Gesundheitsförderung, Wiener Kinderfreunde und Stadt Wien – Bildung und Jugend.

