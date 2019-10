PrimeRevenue: EMEA-Präsenz wird mit strategischen Neueinstellungen in London und Deutschland sowie größerem Büro in Prag verstärkt

London (ots/PRNewswire) - PrimeRevenue, Inc., der führende Anbieter von Technologielösungen für die Betriebskapitalfinanzierung, gab heute den Ausbau seiner Präsenz in der EMEA-Region bekannt. Dazu gehört auch die Ausweitung der Customer-Advocacy-Rolle, die speziell zur Verbesserung der strategischen Beratung von PrimeRevenue entwickelt wurde, auf das Londoner Büro.

Customer-Advocacy-Funktion, aktive Neueinstellungen und größere Büroräume sollen das schnelle Wachstum des B2B-Fintech-Unternehmens unterstützen

Auch das Prager Büro des Unternehmens wird durch eine physische Expansion und laufende Ergänzungen der TEAMs für Entwicklung, IT und Produkte deutlich verbessert. Das Prager Büro von PrimeRevenue wurde kürzlich bei den European Business Awards als Nationaler Gewinner Tschechien in der Kategorie Digitaltechnik mit einem Umsatz von 26-150 Mio. Euro ausgezeichnet.

"Eine wichtige Geschäftsinvestition im Jahr 2019 ist die Erhöhung unserer Mitarbeiterzahl, um unsere Wachstumsprogramme und verbesserten Technologien und Angebote zu unterstützen", sagte PJ Bain, CEO von PrimeRevenue. "Wir gehen davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird. Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Supply Chain Financing, auch bekannt als Reverse Factoring, als strategische Methode zur Bewältigung der Herausforderungen einer sich wandelnden Weltwirtschaft in EMEA und darüber hinaus stetig steigt."

PrimeRevenue hat eine weltweit wachsende Präsenz mit Niederlassungen in Hongkong, Melbourne, Prag, London, Berlin und dem kürzlich erweiterten nordamerikanischen Hauptsitz in Atlanta, Georgia. Derzeit befinden sich 24 % aller Mitarbeiter von PrimeRevenue in den EMEA-Büros, wobei PrimeRevenue sein Weltklasse-Team kürzlich mit hochkarätigen strategischen Neueinstellungen weiter verstärkt hat:

Dan Smith - Director, Customer Advocacy (London)

Dan ist ein Spezialist für Supply Chain Financing. Er hat mehr als 10 Jahre lang für multinationale Unternehmen wie AstraZeneca, Glaxo Smith Kline, Alliance Boots und Medtronic gearbeitet, bevor er 2017 zu Taulia wechselte. Er freut sich darauf, sein Wissen über Supply Chain Financing einem breiteren europäischen Publikum zur Verfügung zu stellen.

Alessio Gallazzi - Senior Manager, Customer Advocacy (London)

Alessio kommt nach 12-jähriger Tätigkeit bei der Deutschen Bank zu PrimeRevenue, wo er sich auf Handel und Supply Chain Financing spezialisiert und mit Einkäufern und Lieferanten aller Größen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet hat. Der ursprünglich aus Italien stammende Alessio zog 2011 nach London, um seine Karriere voranzubringen und übernahm zunehmend leitende Positionen mit Konzentration auf Transactional Banking.

Jörg Lupa - Strategic Account Executive (Berlin)

Jörg verfügt über eine herausragende Karriere im SaaS-basierten Vertrieb von Software und Finanzdienstleistungen in Deutschland. Zuletzt war er Senior Sales Executive bei Treasury Intelligence Solutions. Davor war er mehr als 5 Jahre bei Cortado in verschiedenen Funktionen tätig. Er ist ein bekannter und vertrauenswürdiger Berater in der Treasury- und Finanz-Community der DACH-Region.

Informationen zu PrimeRevenue

Die Lösungen im Bereich Supply Chain Financing (Reverse Factoring) von PrimeRevenue unterstützen Unternehmen in über 80 Ländern bei der Optimierung ihres Betriebskapitals, um strategische Initiativen effizient zu finanzieren, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und die Beziehungen entlang der gesamten Lieferkette zu stärken. Als führender Anbieter von Technologielösungen für die Betriebskapitalfinanzierung verarbeitet die vielfältige Multi-Funder-Plattform von PrimeRevenue jährlich mehr als 200 Milliarden US-Dollar im Zahlungsverkehr. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta und unterhält Niederlassungen in London, Prag, Frankfurt, Hongkong und Melbourne. Weitere Informationen zu PrimeRevenue finden Sie unter www.primerevenue.com | Twitter: @primerevenue | LinkedIn: www.linkedin.com/company/primerevenue.

