Steuerreform – Abgabenänderungsgesetz – Neuorganisation der Finanzverwaltung

SWK-Heft 28/2019 liefert erste Gesamtdarstellung

Wien (OTS) - Ende September im Nationalrat, Anfang Oktober in der SWK - Am 19.9.2019 hat der „alte“ Nationalrat in letzter Sekunde drei große Steuergesetze beschlossen: das Steuerreformgesetz 2020, das Abgabenänderungsgesetz 2020 und das Finanz-Organisationsreformgesetz.

Noch vor Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bietet die SWK – nur zwei Wochen nach den Nationalratsbeschlüssen – nun die erste Gesamtdarstellung. Die Organisationsreform der Finanzverwaltung im Überblick, eine kompakte Rundschau zu den umsatzsteuerlichen Änderungen ab Anfang 2020 und alle Gesetzestexte mit passgenau zugeordneten Erläuterungen sorgen für topaktuelle, maßgeschneiderte Information.

