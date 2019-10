ÖVI mietet von Bank Austria Real Invest 950 m² auf der Mariahilferstraße 116

Otto Immobilien als Berater beider Seiten

Wien (OTS) - Der ÖVI, der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft, hat soeben in der Mariahilferstraße 116 in 1070 Wien Büroflächen in der Größe von 950 m² angemietet. Der Bezug ist nach Angaben des ÖVI für Frühjahr 2020 geplant. Als Vermieter fungiert die Bank Austria Real Invest. Otto Immobilien hat sowohl Mieter als auch Vermieter als Makler beraten.

