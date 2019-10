FH Campus Wien setzt sich auf der INUAS Konferenz mit der Wohnungsfrage in wachsenden Städten auseinander

Wien (OTS) - Mit mehr als 110 Beiträgen lädt die INUAS Konferenz „Wohnen unter Druck. Dynamiken zwischen Zentren und Peripherien“ vom 4. bis 6. November 2019 zur transdisziplinären Auseinandersetzung über urbane Transformation und Wohnen in Global Cities. Über sozial- und umweltverträgliches Wohnen und welche Lösungen es für rapid wachsende Städte gibt, referieren an der FH Campus Wien internationale Expert*innen, wie Gentrifizierungsforscherin Loretta Lees oder Amita Bhide vom Tata Institute of Social Sciences in Mumbai.



Auswirkungen aufs Wohnen, wenn die Stadt wächst

„Mit dem Thema Wohnen treffen wir den Nerv vieler. Besonders die Aspekte des sozialen und leistbaren Wohnens beschäftigen die wachsenden Städte“, so Christoph Stoik, Sozialraumexperte der FH Campus Wien und Mitglied im wissenschaftlichen Komitee der INUAS Konferenz. Nachverdichtung oder Verknappung öffentlicher Räume sowie Verschiebung urbaner Funktionen sind weitere Stichworte der Konferenz. „Aus mehr als 20 Ländern geben Referent*innen aus unterschiedlichen Disziplinen und angewandten Feldern Einblicke in die aktuellen Herausforderungen von Immobilienmarkt, Stadtplanung, nachhaltiger Architektur und Sozial- sowie Wohnbaupolitik“, weist Komiteemitglied Marc Diebäcker, Experte für Wohnforschung und Soziale Arbeit an der FH Campus Wien, auf die Interdisziplinarität hin.

Von anderen Städten lernen

„Die große zentrale Frage der Stadtpolitik ist: Wie gelingt es, leistbaren, qualitätsvollen Wohnraum für die gesamte Bevölkerung anzubieten und dabei eine klimaneutrale Großstadt zu entwickeln?“, so Diebäcker, und Stoik: „Obwohl Wien weltweit als Musterbeispiel für sozialen Wohnbau gilt, bin ich sicher, der Vergleich verschiedener Länder und unterschiedlich großer Metropolen, von Kairo über Moskau bis Shanghai, ist für alle bei der Suche nach Lösungen anregend.“

Internationale Keynotes – Interdisziplinäre Diskussionen

Die Keynotespeech von Amita Bhide, Professorin am Tata Institute of Social Sciences (TISS) Mumbai, School of Habitat Studies, Center for Environmental Health, zeigt die aktuelle Wohnsituation in Indien und Visionen für die Zukunft. Javier Burón Cuadrado, Wohnbaustadtrat von Barcelona, referiert zum Wohnungsmarkt in der katalanischen Hauptstadt und welche Lösungen die Politik geschaffen hat. Zu Gentrifizierung und dem globalen Markt wird Loretta Lees, Professorin von der University of Leicester, School of Geography, Geology and the Environment, empirische Forschungsergebnisse und Erkenntnisse vorstellen. Das aktuelle Thema des urbanen Klimas und wie alle davon betroffen sind, greift Sascha Roesler, Professor für Architektur in Mendrisio, in seinem Vortrag auf.

Exkursionen führen zu städtischen Initiativen, Wohnmodellen und Stadtentwicklungsprojekten in ganz Wien. Beim IBA-Talk in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung der Stadt Wien liegt der Schwerpunkt auf der innovativen Weiterentwicklung des sozialen Wohnens.

INUAS Konferenz 2019

Wohnen unter Druck. Dynamiken zwischen Zentren und Peripherien.

4. bis 6. November 2019, FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Programmdetails und allgemeine Informationen auf: www.inuas.org oder FH Campus Wien - INUAS

Das INUAS-Netzwerk

Die INUAS-Hochschulen FH Campus Wien, Hochschule München (HM) und ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zählen zu den größten Anbieterinnen von anwendungsorientierter Lehre und Forschung in ihren Ländern. Das Netzwerk übernimmt für Themenschwerpunkte rund um urbane und regionale Lebensqualität gesellschaftliche Verantwortung und versteht sich als strategischer Partner für jene Metropolregionen. Zum Auftakt der Konferenz-Reihe „Urbane Transformationen“ widmet sich Wien 2019 primär dem Thema „Wohnen“, in München wird sich 2020 alles um „Ressourcen“ drehen, gefolgt von der Konzentration auf „Öffentliche Räume“ 2021 in Zürich.

FH Campus Wien

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und sieben Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen wird über die Campus Wien Academy abgedeckt.

