Kapitalmarkttag in New York: Wirecard hebt Vision 2025 an

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hebt seine Vision 2025 an. Starke, sich weiter beschleunigende organische Wachstumstreiber und leistungsstarke Partnerschaften wie mit SoftBank haben das Management zu einer Erhöhung der für das Jahr 2025 angestrebten Kernkennzahlen Transaktionsvolumen, Umsatz und EBITDA bewogen.

Das im Jahr 2025 zu erwartende Transaktionsvolumen wird mit mehr als 810 Mrd. EUR angenommen (von mehr als 710 Mrd. EUR). Der Konzernumsatz könnte in selbigem Jahr mehr als 12 Mrd. EUR (vorher: mehr als 10 Mrd. EUR), das EBITDA mehr als 3,8 Mrd. EUR (vorher: mehr als 3,3 Mrd. EUR) erreichen. Die FCF-Konversion wird unverändert mit mehr als 65 Prozent erwartet.

Wirecards Strategie zur Verwirklichung dieser wachstumsbeschleunigenden Ziele basiert auf drei Säulen:

Die verstärkte Konzentration auf Großunternehmen wird neben dem Erfolg mit Kunden und Geschäftspartnern von kleiner und mittlerer Unternehmensgröße zu einer wesentlichen Steigerung der abgewickelten Transaktionsvolumina führen - bei gleichzeitiger Realisierung gewinnbringender Skaleneffekte.

Die stetige Weiterentwicklung des Payment-Ökosystems und die Erweiterung um digitale Finanzdienstleistungen sowie datengetriebene Mehrwertdienste bilden eine weitere wichtige Säule. Händler profitieren dank umfassender Einblicke in das individuelle Einkaufsverhalten ihrer Kunden von maßgeschneiderten Preis- und Leistungsangeboten, branchenübergreifenden Kundenbindungsprogrammen sowie weiteren Mehrwertdiensten. Dies führt letztendlich zu einer deutlichen Steigerung ihrer Conversion Rate und damit zu deutlichen Umsatzsteigerungen und senkt gleichzeitig die Kundengewinnungskosten. Hinzu bieten sich Händlern zahlreiche digitale Finanzierungsmöglichkeiten. Endkonsumenten profitieren neben einem individuellen und bequemen Einkaufserlebnis von wertvollen Zusatzdiensten wie Krediten oder Versicherungsdienstleistungen - in Echtzeit und unabhängig vom Vertriebskanal.

Die dritte Säule bildet Wirecards globale Präsenz, die auch in den kommenden Jahren stark ausgebaut wird. Von Europa über den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika bis hin zu Nordamerika und den Nahen Osten/Afrika steht neben einem breiten internationalen Leistungsspektrum auch ein umfangreiches Netzwerk lokaler Technologie-, Service- und Vertriebsstandorte zur Verfügung, um Wirecards starkes Wachstum weiter voranzutreiben.

Auf dem Kapitalmarkttag und Innovation Day des Unternehmens, der heute ab 10.00 Uhr Ortszeit in New York, USA stattfindet (16.00 CEST) werden Wirecard-CEO Markus Braun, CFO Alexander von Knoop, CPO Susanne Steidl sowie Vertreter des Top-Managements neben der Vision 2025 weitere Einblicke in die Unternehmensentwicklung geben. Thematisiert werden insbesondere Innovationen und Wachstumstreiber rund um das Thema "Commerce on the Move". Leistungsstarke Partner in Diskussionen zur

Zukunft des Shoppings und Showcases sind ebenfalls mit vor Ort.

