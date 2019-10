ARBÖ: Innsbrucker Herbstmesse, Wiener Wiesn, Graz-Marathon und Ferienwechsel - wo es am Wochenende stauen wird

Die ARBÖ Wochenend-Verkehrsprognose: Staus, Sperren, Behinderungen. Was am Wochenende los ist, und wo es am längsten dauern wird.

Wien (OTS) - Glaubt man den aktuellen Wetterberichten, erwartet uns pünktlich zum kommenden Wochenende der goldene Herbst. Die Einwohner in allen österreichischen Bundesländern werden mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad verwöhnt: das ideale Wetter für Ausflüge, einen Kurzurlaub oder einen Besuch einer der zahlreichen Veranstaltungen.

Innsbrucker Herbstmesse:

Von Mittwoch, dem 09. bis einschließlich Sonntag, dem 13. Oktober, läutet auch dieses Jahr wieder Tirols größtes Shopping- und Familienerlebnis die Herbstzeit ein. Über 400 Aussteller präsentieren und verkaufen alles zu den Themen Modeschau, Bauen, Wohnen, uvm. Die Messe Innsbruck ist nur 10 Gehminuten von der Altstadt entfernt und ist daher gut zu Fuß, mit dem eigenen Pkw, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Kostenlose Messe-Shuttle-Busse bringen außerdem im 15 Minuten-Takt die Besucher zum Messezentrum.

Der ARBÖ Tipp: Lassen Sie Ihr Fahrzeug zuhause und reisen Sie sicher und bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Andernfalls bieten die umliegende Park & Ride Anlage und die Tiefgaragen in Messenähe mehr als insgesamt 1.000 Abstellplätze. Rund um das Messegelände stehen nur wenige Parkmöglichkeiten zur Verfügung, wobei diese wochentags auch gebührenpflichtig sind und die Parkdauer auf 3 Stunden begrenzt.

Wiener Wiesn:

Noch bis Sonntag, dem 13. Oktober, können sich Besucher auf der Wiener Wiesn vergnügen. Nach den legendären Worten „O’zapft is!“ am 26. September findet nur noch diese Woche Österreichs größtes Brauchtumsfest auf der Kaiserwiese vor dem Wiener Riesenrad statt. Auch hier bietet sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie den U-Bahn-Linien U1 und U2 (Praterstern), oder den S-Bahn-Linien an.

Der ARBÖ Tipp: Es wird empfohlen, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen. Sollte es nicht anders möglich sein, kann man den Pkw in der Parkgarage in der Ausstellungsstraße, der Perspektivstraße oder am Handelskai abstellen.

Graz-Marathon:

Zahlreiche Verkehrssperren bringt auch dieses Jahr der Graz-Marathon von 11. bis 13 Oktober mit sich. Tausende Zuschauer, ein volles Programm und verschiedene Läufe bieten für Sportler, als auch Fans, ein tolles Erlebnis. Durch den Family Run, den Junior Marathon, Bambini Sprint und den City Run sind deshalb am Samstag folgende Straßen im Zeitraum von 12 Uhr bis ca. 21 Uhr gesperrt: Hamerlinggasse, Hans Sachs Gasse, Tummelplatz und die Einspinnergasse. Zusätzlich gesperrt werden in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr die Burggasse, die Hofgasse (ab Kreuzung Burggasse), Burgtor, Erzherzog Johann Allee, Wilhelm Fischer Allee und der Stadtpark.

Am Sonntag zum eigentlichen Marathon ist die komplette Laufstrecke von 7 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. Die Strecke ist 42,195 km lang, startet und endet am Opernring und führt unter anderem über den Joanneumring, die Münzgrabenstraße, die Keplerstraße, die Wienerstraße, dem Kaiser-Franz-Josef-Kai, oder auch unter anderem über die Augartenbrücke und die Radetzkybrücke.

Der ARBÖ Tipp: Ein Ausfahren mit dem Pkw ist bis spätestens Sonntag 9 Uhr in Laufrichtung über ausgewiesene Ausfahrten möglich. Autofahrer sollten die betroffenen Straßen und Abschnitte meiden und großräumig umfahren oder im Idealfall das eigene Fahrzeug komplett zu Hause stehen lassen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel fahren nur sehr eingeschränkt. Einzelne Abschnitte des Burg- und Opernrings, sowie der Wilhelm-Fischer-Allee bleiben bis Montag 4 Uhr gesperrt.

Ferienwechsel in Deutschland und den Niederlanden:

Speziell an den Grenzen spürbar – der Ferienwechsel. Während in Deutschland für die Lehrer und Schüler in Nordrhein-Westfalen und in Teilen der Niederlande die Herbstferien beginnen, gehen die Ferien in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt bereits wieder zu Ende. An den Deutsch-Österreichischen Grenzen wird dies vor allem am Wochenende deutlich merkbar sein. Mit längeren Wartezeiten muss deshalb im Grenzbereich bei Kufstein/Kiefersfelden, im Raum Passau und rund um den Salzburger Walserberg gerechnet werden. Besonders im Westen Österreichs gelten auch Staus auf den Transitrouten, wie der Inntalautobahn, Brennerautobahn, der Fernpassstraße und auf der Tauernautobahn als beinahe unvermeidlich.

Der ARBÖ Tipp: Reisen Sie nicht zu den Spitzenzeiten. Erfahrungsgemäß sind die Staus am späten Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag am längsten. Bereiten Sie sich auf eventuelle Wartezeiten mit ausreichend Proviant vor und genießen Sie den goldenen Herbst.



