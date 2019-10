Cision als Partner bei der Communications Week Germany 2019

Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach dem erfolgreichen Start der Communications Week in Hamburg im Oktober 2019 freuen wir uns auch in diesem Jahr einer der offiziellen Partner und Sponsoren zu sein. Vom 14. - 18. Oktober 2019 lädt die PR-Boutique Frau Wenk zum Networken, Workshops und Panels rund um das Thema "Werte & KPI's" ein.

Nach der Auftaktveranstaltung in Hamburg richten wir von Cision am 15. Oktober in Mainz ein eigenes Event aus. Unter anderem mit dabei sind Ninja Menning, Head of Newsroom und Media Relations bei European Space Agency, und Nadin Vernon, Vice Chair European Chapter bei AMEC, Florian Bamberg, dpa-AFX und Prof. Axel Kolaschnik, von der Hochschule Mannheim. Gemeinsam möchten wir über Werte und Haltung in PR und Kommunikation diskutieren, uns austauschen und vernetzen.

Eventdetails:

Wann? Dienstag, 15. Oktober 2019, 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Wo? Kaiserstraße 22, 55116 Mainz

TICKETS FÜR DEN 15. OKTOBER ERHALTEN SIE UNTER: www.frauwenk.de

Weiter Informationen und Inhalte zum Event finden Sie direkt auf unserer Homepage www.cision.de oder unter www.commsweek.com

"Mit dem erfolgreichen Start der Communications Week in Hamburg im letzten Jahr hat die PR- und Kommunikationsbranche eine neue und aufregende Event-Plattform dazu gewonnen. Deshalb stand für uns fest, die Veranstaltung auch 2019 aktiv als Partner und Sponsor zu unterstützen und einen Teil dazu beizutragen, den Wandel der PR- und Kommunikationsbranche zu gestalten", sagt Juliane Herzog, Manager Field Marketing, Content & Events DACH bei Cision.

Die Vorträge und Interviews der Communications Week® Germany versprechen Quick-Wins und Insights, die alle Teilnehmer direkt ein wenig schlauer machen sollen: Ob nun in Sachen KPIs, Aufbau einer Love-Brand, oder wie man eine mit einer Haltung zu einem aktuellen Thema Mehrwert erzeugt.

"Vom Mehrwert dieser Veranstaltungen bin ich schon jetzt überzeugt", erklärt Andrea Buzzi, CEO und Gründerin der Hamburger PR-Boutique Frau Wenk. "Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie gut es funktionieren kann, einen Morgen lang zuzuhören, zu diskutieren und zu lernen. Unser Anliegen ist es, als Branche gemeinsam etwas schlauer zu werden und uns gleichzeitig zu vernetzen. Dafür ist die CommsWeek die perfekte Plattform.".

Wir freuen uns auf Sie!

