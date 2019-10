Sanierung der Hangbrücke bei Waidhofen/Ybbs im Zuge der B 121 kurz vor Fertigstellung

670.000 Euro werden investiert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Hangbrücke im Zuge der B 121 bei Waidhofen an der Ybbs wurde als siebenfeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Stützweite von 140 Metern und einer Objektlänge von 190 Metern ausgeführt. In Längsrichtung gesehen ist das Objekt ein halbes Brückenbauwerk, da hier die Landesstraße B 121 in Fahrtrichtung Waidhofen an der Ybbs auf gewachsenen Boden als herkömmliche Straße und in Fahrtrichtung Amstetten auf Grund der Hanglage als Brückenobjekt ausgeführt ist.

Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtungs- und Entwässerungssystem sowie Fahrbahnübergangskonstruktion der im Jahre 1976 errichteten Brücke wiesen Schäden auf und entsprachen nicht mehr den heutigen Standards. Auch vereinzelte Zeit- und Witterungsschäden am Brückentragwerk kamen zum Vorschein. Um eine weitere Verschlechterung des Zustandes zu vermeiden sowie einen optimalen, reibungslosen und sicheren Verkehrsfluss zu ermöglichen, hat sich der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau) entschlossen, das Objekt zu sanieren.

Die wesentlichen Arbeiten bei der Generalinstandsetzung umfassten die komplette Erneuerung der Randbalken und der Brückenausrüstung. Weiters waren auch partielle Betoninstandsetzungen an der Tragwerksuntersicht erforderlich. Die Randbalken werden, den heutigen Sicherheitsanforderungen gemäß, mit Stahlleitschienen ausgerüstet. Um die bestehende Nutzbreite von 1,5 Metern zu erhalten, wird das Brückengeländer adaptiert und seitlich an der Gesimseaußenkante montiert. Derzeit sind noch Arbeiten des 3. Abschnittes im Laufen, der die Randbalkensanierung, Geländer- und Leitschienenmontage, diverse Betoninstandsetzungen, Korrosionsschutzmaßnahmen am Geländer und Asphaltierungsarbeiten umfasst.

Die Arbeiten führt die Firma Anton Traunfellner aus Scheibbs durch, mit der Komplettfertigstellung der Bauarbeiten ist Mitte Oktober 2019 zu rechnen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 670.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

