Barry Sternlichts erstes Treehouse Hotel wird in London eröffnet

London (ots/PRNewswire) - Treehouse London, Sternlichts neueste und mit Spannung erwartete Hotelmarke, wird am Langham Place in Marylebone, eines der lebendigsten Viertel Londons, eröffnet werden. Treehouse will die Kindheit wachrufen, verspielt und neugierig in einem Baumhaus, und vermittelt ein Gefühl, das neu und nostalgisch zugleich, rustikal und von schlichter Lebensfreude inspiriert ist. Das Hotel beherbergt das angesagte mexikanische Restaurant Toca Madera und bietet mit der spektakulären Dachterrassen-Bar "The Nest" eine 360-Grad-Aussicht auf das Zentrum von London. Betreiber des Hotels ist SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group.

Betreiber des Treehouse London ist SH Hotels & Resorts

Treehouse London steht für Lebensfreude! Jedes Detail ruft das unbeschwerte, optimistische Gefühl hervor, das wir als Kinder auf Entdeckungsreise hatten, ausbalanciert mit einer ausgesprochen modernen Sensibilität. Das Hotel bietet eine Fülle entzückender Überraschungen und bezaubernder, wohl durchdachter Einzelheiten: gemütliche Gästezimmer mit Kuckucksuhren und Schlafsäcken als Bettüberwurf, hoteleigene Hortikultur-Experten, die Führungen durch die Gärten vor Ort geben, Buch-Clubs und Poetry Slams. Die Treehouse-App versorgt die Gäste mit sorgfältig von örtlichen Team ausgesuchten und kuratierten Informationen zur den Attraktionen im Viertel, und Backyard, unsere Kaffeebar bzw. Weinstube direkt am Eingang, vermittelt mit ihren freiliegenden Holzelementen und Zweigen sofort das echte Baumhausgefühl.

"Es ist wirklich spannend, unser erstes Treehouse Hotel in einer der Top-Städte der Welt zu eröffnen", erklärt Barry Sternlicht, CEO und Chairman der Starwood Capital Group. "Ich glaube, dass die Treehouse-Marke mit ihrer einzigartigen Philosophie und verspielten Ästhetik eine neue Art von Hospitality-Erlebnis für den Londoner Markt bringen wird, nämlich lustig, witzig und überraschend, und sowohl Anziehungspunkt für Reisende und Besucher von auswärts als auch lokaler Treffpunkt sein wird".

Treehouse London kann mit Stolz auf Nachhaltigkeit verweisen. Mit Altholz und freiliegenden Sparren kommt das Treehouse definitiv wild und urwüchsig daher, das Hotel selbst ist jedoch bestrebt, den umweltbewussten Betrieb mitten in seinem City-Umfeld zu optimieren, hat ein solides Kompostierungs- und Recyclingprogramm entwickelt und verpflichtet sich, Einweg-Kunststoffe in allen Abläufen zu reduzieren. Jedes der Gästezimmer ist mit Bettlaken aus Biobaumwolle sowie Badezimmerartikeln und anderen Produkten aus lokaler Herstellung ausgestattet.

Das Treehouse ist außerdem der angesagte Treffpunkt, um Essen zu gehen, denn hier im Treehouse ist der L.A. Hotspot Toca Madera zuhause, das von Hollywood-Promis und anderen Besuchern gleichermaßen geschätzte Restaurant für neu erfundene traditionelle mexikanische Cuisine mit modernen Ansatz. Toca Madera, was sich passenderweise als "Toi-toi-toi (dreimal auf Holz klopfen)" übersetzen lässt, verbindet starke Geschmacksnoten mit biologisch erzeugten Zutaten. Die Speisen werden durch Toca Maderas "von der Farm zum Glas"-Mixology-Programm komplementiert. Ein Shared-Plate-Menü, das etwas für jeden Geschmack bietet, schafft eine entspannte und von Gemeinschaft geprägte Atmosphäre.

Das Treehouse London verfügt über 95 Gästezimmer, darunter 15 Suiten. Der Check-in-Schalter im 15. Stock ist als mit Lichtgirlanden beleuchtetes Holzmosaik gestaltet, das auf Natur einstimmt, von der Wurzel bis zum Blätterdach.

Das spektakulärste Feature wird aller Voraussicht nach "The Nest" sein, die Bar auf der Dachterrasse mit atemberaubendem 360-Grad-Blick auf die Skyline von London. Bar und Lounge bieten außerdem eine Tandem-Schaukelanlage sowie Bereiche, in denen man sich in Decken einkuscheln und das Stadtbild betrachten kann, und elegante Ecken, um sich bei Cocktails und Häppchen auszutauschen. (Auch der DJ hat einen besonderen Lieblingsplatz im Nest, und kann von einem eigenen Baumhaus-Fort aus auflegen.)

"Die Partnerschaft mit Branchenpionier Barry Sternlicht ist für uns eine Ehre und passt hervorragend zu unserem innovativen Ansatz und unserem Bestreben, die Erfahrung unserer Gäste auf neue Höhen zu bringen. Unsere erstklassige Lage in der Regent Street ist für uns die perfekte Bühne, um eine neue Art von Hotelerfahrung zu bieten, und wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Partnern, der Starwood Capital Group und SH Hotels & Resorts, das erste Treehouse der Welt vorstellen zu dürfen", sagt Aneil Handa, Director bei der Cairn Group.

Treehouse London

14-15 Langham Place

Marylebone

London W1B 2QS / Treehousehotels.com



Informationen zu SH Hotels & Resorts



SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist ein Hotelmanagement-Unternehmen, das die 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Immobilien in South Beach und Manhattan in Betrieb genommen wurde; außerdem betreibt das Unternehmen die Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihrer Vorzeigeimmobilie in New York ihr Debüt gab und aktuell an Projekten in Doha und Bordeaux arbeitet. SH Hotels & Resorts nutzt seine Marketing-, Design-, Betriebs- und Technologiekompetenz und ist die treibende Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.



Informationen zu Cairn Group



Die Cairn Group ist führender Inhaber und Betreiber von 33 Hotels, 30 Restaurants und Bars und 9 Pflegeheimen im Vereinigten Königreich, mit wachsender Präsenz in der Gastronomie- und Immobilienbranche. Neben der Entwicklung einzigartiger Marken, unabhängiger Hotels und wegweisender Projekte arbeitet die Gruppe mit internationalen Marken wie Hilton Worldwide, Marriott International, der Intercontinental Hotels Group und Accor zusammen. Eines der herausragenden Projekte im Unternehmensportfolio ist das Stoke Place Hotel, ein Luxushotel im Landhausstil in Buckinghamshire mit einer Fläche von 11 Hektar. Die Unternehmensphilosophie der Cairn Group basiert auf Innovation und Wachstum, wobei kontinuierlich in die aus 3.000 Mitarbeitern bestehende Belegschaft und zukünftige Projekte investiert wird. Derzeit befinden sich weitere 5 Hotels in der Entwicklungspipeline.



Informationen zu The Madera Group



Die Madera Group mit Sitz in West Hollywood hat sich mit ihrem kreativen und innovativen Team der ständigen Weiterentwicklung der Gastronomie verschrieben. Aktuell entwickelt, besitzt und betreibt die Madera Group führende Restaurantstandorte in Südkalifornien und Arizona, darunter Tocaya Organica und Toca Madera.

