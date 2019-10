Toto: Zwei Dreizehner in Kärnten zu je 50.000 Euro

Nächste Runde noch einmal Garantie 13er - es geht um 100.000 Euro

Wien (OTS) - Kärnten scheint derzeit im Toto Glück zu sein: Gelang es in der Vorwoche einem Kärntner, den Neunfachjackpot zu knacken, so gab es am Wochenende zwei Dreizehner in Kärnten. Damit teilen sich die beiden den auf exakt 100.000 Euro aufdotierten Garantie 13er und gewannen jeweils 50.000 Euro. Einer der beiden war mit dem System 931 erfolgreich, der andere setzte auf das auf der Spieleseite win2day.at angebotene Systemspiel-Programm „System Champion“.

Und in der nächsten Runde geht es nochmals um einen Garantie 13er. Das heißt, Toto dotiert den Dreizehner Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro auf.

In der Torwette gab es keine „fünf Richtigen“, hier heißt es also weiterhin Jackpot. Den Jackpot im zweiten Rang knackte ein Salzburger: Er tippte auf seinem Systemschein vier Ergebnisse richtig, sicherte sich damit alle drei Gewinne im zweiten Rang und holte sich dreimal rund 1.600 Euro.

Achtung! In der Woche 41 gibt es nur eine Runde, und Annahmeschluss für die Toto Runde 41 ist am Donnerstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 40B

2 Dreizehner zu je EUR 50.000,00 16 Zwölfer zu je EUR 523,80 142 Elfer zu je EUR 13,10 898 Zehner zu je EUR 4,10 583 5er Bonus zu je EUR 2,60

Der richtige Tipp: 1 1 2 X 2 / 2 1 2 X 2 1 2 2 1 2 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 47.545,44 Torwette 2. Rang: 3 zu je EUR 1.578,30 Torwette 3. Rang: 87 zu je EUR 11,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 123.177,28

Torwette-Resultate: 1:0 +:1 1:2 1:1 1:2

