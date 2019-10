Lotto: Jackpot und damit rund 1,5 Mio. Euro für nächsten Sechser

Drei knackten Joker Jackpot und gewinnen je rund 159.000 Euro

Wien (OTS) - Wie auch schon am Sonntag vor einer Woche holte Fortuna auch diesmal wieder zwei Zahlenpärchen (diesmal 31, 32 und 44,45) aus dem Trichter; und wie auch schon in der Vorwoche endet die Ziehung mit einem Jackpot. Niemand hatte die „sechs Richtigen“ angekreuzt, und somit geht es beim Sechser am kommenden Mittwoch um rund 1,5 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 51.000 Euro. Ein Kärntner war per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer kam mit dem System 0/08 noch zu systembedingten Zusatzgewinnen im Ausmaß von gut 5.100 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt und sorgte somit bei 33 Spielteilnehmern für einen Gewinn von jeweils mehr als 8.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gelang es drei Spielteilnehmern, den Jackpot zu knacken. Zwei Salzburger und ein Vorarlberger erhalten für ihr „Ja“ zum Joker jeweils mehr als 159.000 Euro. Auch die Quittung eines Tirolers hätte die richtige Joker Zahl getragen. Er entschied sich aber für das „Nein“ und verzichtete somit auf einen sechsstelligen Gewinn.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Oktober 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 742.030,15 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 51.014,50 72 Fünfer zu je EUR 1.545,80 209 Vierer+ZZ zu je EUR 159,70 3.395 Vierer zu je EUR 54,60 5.029 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 58.911 Dreier zu je EUR 5,60 201.950 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 29 31 32 44 45 Zusatzzahl: 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Oktober 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 33 Fünfer zu je EUR 8.321,10 1.895 Vierer zu je EUR 24,50 33.907 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 24 25 27 32 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Oktober 2019

3 mal EUR 159.140,50 14 mal EUR 8.800,00 108 mal EUR 880,00 1.142 mal EUR 88,00 12.203 mal EUR 8,00 119.616 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 3 5 2 5 5

