Richard-Wagner-Festspiele auf „fidelio“

Programmschwerpunkt mit zahlreichen Opern, Dokus und Premieren; außerdem exklusive Live-Events im Oktober

Wien (OTS) - Der Herbst steht ganz im Zeichen diverser Wagner-Jubiläen, wie etwa 150 Jahre „Rheingold“-Uraufführung, der 75. Geburtstag des „Jahrhundertring“-Regisseurs Patrice Chéreau und der 85. Geburtstag des legendären „Wotan“ Donald McIntyre. „fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, würdigt Richard Wagner und sein überwältigendes Opus deshalb mit einem umfassenden Programmschwerpunkt. Das Spektrum reicht von der Doku „The World of the Ring“ über legendäre Opern-Produktionen von den Bayreuther Festspielen bis hin zu Making-ofs-Programmpunkten rund um Richard Wagner.

Als besonderes Highlight feiert „fidelio“ die Premiere von „Tristan und Isolde“ aus der Staatsoper Unter den Linden aus dem Jahr 2018 unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim. In dieser Produktion, die ab sofort als Video-on-demand auf „fidelio“ verfügbar ist, ist eine ganze Riege an Wagner-Experten am Werk: Kaum jemand hat sich mehr mit dieser Oper beschäftigt als Daniel Barenboim; der russische Regisseur Dmitri Tcherniakov inszenierte die Oper bereits 2005 im Mariinsky. Und bei den Sängerinnen und Sängern handelt es sich um einige der besten Wagner-Interpretinnen und -Interpreten unserer Zeit: u. a. Andreas Schager, Anja Kampe und Ekaterina Gubanova.

Kuriose Fakten über Wagner auf dem „fidelio“ Blog

Auf dem „fidelio“- Blog „Leonore und Florestan“ (https://blog.myfidelio.at) finden Klassikfans passend zum aktuellen Programmschwerpunkt sieben kuriose Fakten über Richard Wagner. Etwa dass der Komponist begeisterter Weinsammler war, seine Liebe zu seinen Haustieren oder auch seine Steuerflucht ins Ausland.

Exklusive Live-Events: Thielemann und die Wiener Philharmoniker; Europäische Kulturpreisgala

Die Abonnementkonzerte der Wiener Philharmoniker begeistern das Publikum im immer restlos ausverkauften Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Klassikfans können dank „fidelio“ bei der philharmonischen Matinee am Sonntag, dem 13. Oktober 2019, um 11.00 Uhr live dabei sein. Geleitet wird das Konzert von Stardirigent Christian Thielemann. Auf dem Programm dieses Konzerthighlights steht Anton Bruckners Symphonie Nr. 8 in c-Moll, WAB 108 (Fassung Haas).

Ein weiteres Highlight überträgt „fidelio“ live am 20. Oktober 2019, um 19.00 Uhr: die Europäische Kulturpreisgala aus der Wiener Staatsoper. Die glanzvolle Veranstaltung verbindet Kulturschaffende aller Künste mit Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Lebens und stellt unter Beweis, dass Kultur die Gesellschaft beflügelt. Pop-Künstler/innen treten hier neben Legenden der Oper auf. Barbara Rett und der deutsche Musikjournalist Axel Brüggemann werden durch den Abend führen, bei dem unter anderem Nina Stemme, René Pape und Simone Young mit dem „Taurus“, einem der prominentesten Kulturpreise Europas, geehrt werden.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. Klassikfans haben neben den drei gewohnten Abonnement-Modellen (30 Tage zu 14,90 Euro, 90 Tage zu 41 Euro oder 365 Tage zu 149 Euro) auch die Möglichkeit, ein Tagesticket um 4,90 Euro zu kaufen, mit dem man das komplette „fidelio“-Angebot für 24 Stunden genießen kann.

