ORF SPORT + mit dem Fußball-EM-Qualifikationsspiel der Frauen Serbien – Österreich

Auch am 8. Oktober: Eishockey, Judo und ÖFB-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 8. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Israel um 12.00 Uhr, vom Fußball-EM-Qualifikationsspiel der Frauen Serbien – Österreich um 17.45 Uhr, vom Eishockey-Champions-League-Spiel Moser Medical Graz 99ers – Mountfield HK um 20.00 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Slam Brasilia 2019 um 22.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Beachvolleyball Major Wien 2019 um 15.00 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Pressekonferenz vor dem European Qualifiers-Spiel Österreich – Israel am 8. Oktober live aus Wien. Reporter ist Andreas Felber.

Für das österreichische Fußball-Frauen-Nationalteam kommt es am 8. Oktober in Niš zu einem Wiedersehen mit Serbien. Bereits im Rahmen der Qualifikation für den FIFA Women's World Cup 2019, den Österreich als Qualifikations-Gruppenzweiter knapp verpasste, traf die ÖFB-Elf auf das von Boris Arsić betreute Team. Dem 4:0-Auswärtssieg im September 2017 in Kruševac folgte im April 2018 ein 1:1 in der Südstadt. Sowohl die Österreicherinnen als auch die Serbinnen sind im September mit einem 3:0-Sieg in die laufende Qualifikation gestartet. Während die Thalhammer-Elf Nordmazedonien zu Hause bezwang, blieb Serbien in Shymkent gegen Kasachstan siegreich. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Im fünften Spiel der Eishockey-Champions-League haben die Moser Medical Graz 99ers am 8. Oktober Mountfield HK aus Tschechien zu Gast. Die bisherige Bilanz der Grazer in der Champions League: ein Sieg und drei Niederlagen. Kommentator ist Daniel Warmuth, für Analysen sorgt Peter Znenahlik. (ORF-TVthek live von 19.20 bis 22.00 Uhr)

Beim Grand Slam in Brasilia sind im Rahmen der Judo World Tour von 6. bis 8. Oktober rund 380 Athletinnen und Athleten aus mehr als 60 Nationen am Start. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek live von 21.00 bis 23.30 Uhr)

