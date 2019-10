Die „Vier Frauen“ sind „Aufgetaucht“

Nach erfolgreichem Staffelauftakt neue Folge der ORF-1-Serie am 8. Oktober

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Staffel-Auftakt mit bis zu 530.000 Zuseherinnen und Zusehern sind die „Vier Frauen“ auch am Dienstag, dem 8. Oktober 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder voll in ihrem Element. Und auch wenn sich erste Anbahnungsversuche mit den Ober-Ilmern schwierig gestalten, kommen doch alle gemeinsam dem Geheimnis auf die Spur, wer oder was hinter der großen Flutwelle stecken könnte.

Mehr zum Folgeninhalt – „Aufgetaucht“ (Dienstag, 8. Oktober 2019, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Charly Rabanser, Gerhard Greiner und Andreas Kiendl

In Episodenrollen: Wolfgang Hübsch u. a.; Regie: Andreas Kopriva

Erste Anbahnungsversuche zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern aus Dorf Ilm und den Ober-Ilmern gestalten sich schwierig: Franz (Christoph Krutzler) und Klara Unterholzer (Elena Uhlig), die sich darum bemühen, das vorzeigbare Bürgermeister-Paar zu geben und am Abend ihre Swingerparties mit der Dorfgemeinschaft genießen, kümmern sich um die „Boatpeople“ – und die Presse. Mitzi (Brigitte Jaufenthaler) und Franzi (Michael Ostrowski) werden noch immer vermisst, Herta (Angelika Richter) und Pippa (Miriam Stein) liegen im Krankenhaus.

Die traumatisierte und esoterisch-verwandelte Sabine (Martina Poel) ist zeitweise ebenso wenig hilfreich bei der Mord-Aufklärung wie Julie (Adele Neuhauser), die wie versteinert in den See blickt, als ob dort die Wahrheit läge. Die grundsätzlich verwirrte Campingplatz-Chefin Peggy (Barbara Wussow) ist dagegen zumindest ab und an unbewusst Unterstützung für Maria (Brigitte Kren) und Salchegger (Charly Rabanser). So wird nach und nach klar, wer und was dahintersteckt, dass Dorf Ilm zu einer großen Badewanne geworden ist. Und auch wenn die Existenz der überlebenden Dorf-Ilmer noch sehr improvisiert ist, ruft schon der nächste Mord die „Vier Frauen“ auf den Plan …

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

Anschließend steht um 21.10 Uhr die „Soko Donau“-Folge „Dirnbergers Dinner“ auf dem ORF-1-Programm.

