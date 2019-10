„Ihre Therme wärmt jetzt doppelt!“: Die 1a-Installateure starten mit einer Spendenoffensive in den Herbst

Wien (OTS) - Nach dem Motto „Ihre Therme wärmt jetzt doppelt!“ wird bereits seit Anfang September bis Ende November bei einer Thermenwartung durch einen Wiener 1a-Installateur automatisch ein Euro an die Aktion „Ein Funken Wärme“ gespendet. Mit der Beteiligung an der Hilfsaktion von Caritas und Kronen Zeitung wird jenen unter die Arme gegriffen, die sich im Winter das Heizen nicht bzw. nur schwer leisten können. "Mehr als 200.000 Menschen in Österreich sind von diesem Umstand betroffen. Wenn die Heizung kalt bleibt, ist rasche Hilfe dringend notwendig – das wissen die 1a-Installateure aus erster Hand. Mit der Spendenaktion der Wiener 1a- Installateure möchten wir einen Beitrag leisten, um Wärme auch in jene Haushalte bringen, die es sich sonst nicht leisten könnten!", erklärt dazu Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH.

Nicht zuletzt wollen die 1a-Installateure mit dieser wohltätigen Aktivität auch auf die Wichtigkeit einer seriösen und qualitativen Thermenwartung durch einen Fachmann hinweisen. „Damit das eigene Zuhause wohlig warm bleibt und auch für die Heizsaison im Winter gewappnet ist, muss die richtige und zuverlässige Funktionalität der Therme bzw. Heizung gegeben sein. So wie das Auto ein Service und ein Pickerl braucht, ist auch bei der Therme und Heizungsanlage ein Wartungscheck unerlässlich. Denn wird dieser vernachlässigt, können neben Geräteschäden auch schwere gesundheitliche Risiken eintreten. Im schlimmsten Fall kann dabei der Schadstoff Kohlenmonoxid aus der Therme austreten, was leider auch zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann“, so Apfelthaler weiter.

Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die 1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben.

Rückfragen & Kontakt:

1a-Installateur Marketingberatung GmbH

Tel: 01 / 524 74 00

info @ 1a-installateure.at