AVISO - Klimakrise: 15 zentrale Klimaschutzmaßnahmen für Österreich

Welche Schritte die Politik unbedingt jetzt setzen muss

Wien (OTS) - Nach den größten Demonstrationen für Klimaschutz, die es je in Österreich gegeben hat, finden jetzt die entscheidenden Verhandlungen über die Klimazukunft Österreichs statt. Es ist sonnenklar, dass nach den Worten des Wahlkampfs eine verantwortungsvolle und aktive Klimapolitik folgen muss. In Kürze wird von der aktuellen Regierung ein neuer Klimafahrplan (NEKP) vorgelegt werden, danach ein Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre ausgearbeitet. Umweltschutzorganisationen und das Klimavolksbegehren stellen vor, was in dieser entscheidenden Phase gemacht werden muss und auf welche zentralen Klimaschutzmaßnahmen es jetzt ankommt.



Zeit: Donnerstag, 10. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



Es stehen am Podium als Gesprächspartner zur Verfügung:

- Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher GLOBAL 2000

- Ulla Rasmussen, Verkehrspolitik, VCÖ

- Karl Schellmann, Klima- und Energiesprecher WWF Österreich

- Katharina Rogenhofer, Sprecherin Klimavolksbegehren





