Opensignal analysiert die Nutzererfahrung bei mobilen Sprach-Apps

Berlin (ots) - Sprach- bzw. Voice-Apps haben einen großen Einfluss darauf, wie wir heutzutage kommunizieren, aber 3G-Netzwerke können nur selten eine qualitativ hochwertige Benutzererfahrung bieten. Das ist eines der Ergebnisse des neuesten Reports von Opensignal. Das unabhängige Mobile-Analytics-Unternehmen hat sich auf die Quantifizierung von mobilen Netzwerken durch Echtzeitdaten spezialisiert.

Voice-Apps wie WhatsApp, Skype und Facebook Messenger umgehen traditionelle Mobilfunkkanäle und bieten ein echtes Online-Erlebnis sowie Flexibilität über mehrere Endgeräte und Netzwerke hinweg. Dabei spielt die Verfügbarkeit von 4G eine entscheidende Rolle. Nicht überraschend ist, dass die Voice-App-Nutzererfahrung in 4G-Netzwerken in allen untersuchten Ländern besser war als in reinen 3G-Netzwerken: in über einem Drittel wurde die Erfahrung mit Voice-Apps in 4G-Netzen als gut oder besser bewertet, in 3G-Netzen wurde die Erfahrung als akzeptabel eingestuft. Alle Länder, bei denen die 4G-Voice-Apps mit schlecht oder noch schlechter bewertet wurden, verzeichneten eine sehr schlechte 3G-Voice-App-Qualität.

Eine gute Nutzererfahrung in 3G-Netzen ist jedoch nicht unmöglich. Neun Länder hatten einen Unterschied von weniger als fünf Punkten zwischen der Voice-App-Qualität in 3G- bzw. 4G-Netzen, wobei die 3G-Erfahrung durchweg als akzeptabel bewertet wurde. Weitere Ergebnisse sind:

- Nur sechs der 19 Länder mit Ranking "gut", kamen aus dem

außereuropäischen Ausland aus asiatischen Märkten wie Singapur

und Südkorea.

- Es gibt einen klaren Unterschied in der Qualität von Voice-Apps

in etablierten und aufstrebenden Märkten. Die USA, Kanada und

alle europäischen Märkte wurden als akzeptabel oder höher

eingestuft, die Mehrheit der lateinamerikanischen, afrikanischen

und nahöstlichen Märkte wurden als schlecht oder weniger

bewertet.

- Mehr als zwei Drittel der Länder wurden in der

3G-Voice-App-Erfahrung als schlecht und niedriger bewertet.

Den vollständigen Bericht können Sie hier lesen https://bit.ly/2phbsxv

