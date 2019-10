„ORF III Kulturdienstag“: Teil zwei der neuen ORF-III-Reihe „Adelsleben in Österreich: Zu Gast bei Sisis Ururenkelin“

Außerdem: „Habsburgs Adel: Die Liechtensteins“, neue Ausgabe „Aus dem Rahmen: Das Schloss Esterházy in Ungarn“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 8. Oktober 2019, präsentiert sich der Hauptabend in ORF III Kultur und Information ganz im Zeichen berühmter Adelsgeschlechter und deren faszinierender Geschichten.

Zu Beginn steht Teil zwei der neuen fünfteiligen „Erbe Österreich“-Reihe „Adelsleben in Österreich“ auf dem Programm. Diesmal ist Karl Hohenlohe „Zu Gast bei Sisis Ururenkelin“ (20.15 Uhr). Seit einem halben Jahrtausend residieren auf Schloss Greillenstein die Grafen von Kuefstein, und bis heute nützen die Nachkommen diesen imposanten Renaissancebau als Familiensitz. Für Karl Hohenlohe und ORF III öffnet das Haus seine Pforten und gibt Einblick in den hochadeligen Lebensstil mehrerer Jahrhunderte. Greillenstein war zugleich Repräsentations-, Sommer- und auch Amtssitz. Franz Grillparzer und der Maler Anton Romako lebten zeitweise auf dem Anwesen. Heute empfängt hier die Ururenkelin von Kaiserin Elisabeth, Elisabeth Kuefstein.

Danach präsentiert „Habsburgs Adel“ das reichste Adelshaus Europas:

„Die Liechtensteins“ (21.05 Uhr). Burg Liechtenstein im niederösterreichischen Maria Enzersdorf gab dieser Dynastie den Namen, die Europas Geschichte maßgeblich mitgeschrieben hat und heute von einem souveränen Fürstentum aus regiert.

Um 21.55 Uhr folgt eine neue Ausgabe „Aus dem Rahmen“. Karl Hohenlohe besucht „Das Schloss Esterházy in Ungarn“. Nahe der österreichischen Grenze, im fruchtbaren Flachland nebst dem Neusiedler See gelegen, befindet sich heute eines der größten Rokokoschlösser Ungarns, das nicht nur zum Weltkulturerbe gehört, sondern auch in einen umfangreichen Nationalpark eingebunden ist. Anfang des 18. Jahrhunderts durch die Fürsten Esterházy von einem kleinen Jagdschloss in eine prunkvolle Sommerresidenz umgebaut, ist es heute in perfektem Zustand ein eindrucksvolles Beispiel eines spätbarocken Repräsentationsbaus.

Die „Schlossherren des 21. Jahrhunderts“ (22.45 Uhr) stehen danach im Fokus. Der Film von Otmar Schrott stellt vier unterschiedliche Burgen und Schlösser Oberösterreichs vor: Burg Clam im Machland, Schloss Eferding, Schloss Aschach und Schloss Cumberland nahe Gmunden inklusive ihrer adeligen Bewohnerinnen und Bewohnern.

