„und jetzt?!“ am 11. Oktober im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Von Überzeugungen, Haltungen und Taten: „und jetzt?!“ mit Schauspielerin Katharina Stemberger, Dokumentarfilmerin Rania Mustafa Ali und Poetry-Slammer Omar Khir Alanam findet am Freitag, den 11. Oktober (20.00 Uhr) im ORF RadioCafe statt. Es wird ein Abend mit Texten, Performances und Gesprächen über die Themen Heimatverlust, Leben und Denken in einer neuen Sprache, Angst um Familienangehörige im Kriegsgebiet, Widerstand via Social Media und den Erwartungen an das eigene Leben.

Rania Mustafa Ali plante 2016, ihre Flucht aus Syrien nach Europa mit einer Kamera zu dokumentieren. Sie absolvierte in Kobane einen zweiwöchigen Crashkurs bei einem norwegischen Filmemacher, bevor sie zu ihrer Odyssee aufbrach, die sie letzten Endes nach Österreich führte. Über drei Millionen Menschen haben die Dokumentation bisher gesehen. Omar Khir Alanam ist 2014 aus Syrien geflohen, weil er nicht als Soldat in der Armee von Baschar al-Assad töten und sterben wollte. Vor einem Jahr veröffentlichte er das Buch „Danke: Wie Österreich meine Heimat wurde“, das er allen widmete, die ihn in den letzten Jahren unterstützt haben. Zurzeit macht er in Graz eine Ausbildung zum Sozialbetreuer und tritt als Poetry-Slammer in deutscher Sprache auf. Text und Performance: Rania Mustafa Ali und Omar Khir Alanam, Rezitation: Katharina Stemberger, Moderation:

Bernhard Fellinger. Der Eintritt beträgt EUR 19,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

