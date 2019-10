Favoriten: Schrammeln (8.10.) und Mandolinen (12.10.)

Wien (OTS/RK) - Das freiwillig agierende Organisationsteam des Vereines „Kultur 10“ hofft auf einen starken Publikumszustrom bei den nächsten Konzerten im gemütlichen Saal im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38): Beim „Senioren-Nachmittag“ am Dienstag, 8. Oktober, musiziert ab 15.00 Uhr die Gruppe „Altwiener Salonschrammeln“. Das Quartett präsentiert das Programm „Heiteres und Besinnliches aus dem Alten Wien - gesungen und gespielt“ und dementsprechend lautet der Konzert-Titel „Schrammeln, spielt’s ma no an Tanz...“. Die reiferen Semester werden um kleine „Musikbeiträge“ (pro Person: 3 Euro) ersucht. Am Samstag, 12. Oktober, ertönen im „Waldmüller-Zentrum“ im 10. Bezirk in der Hasengasse 38 wieder einmal die Mandolinen. Um 17.00 Uhr beginnt unter dem Motto „Die Mandoline anders“ ein abwechslungsreiches Konzert mit Mandolinen-Virtuosen aus dem In- und Ausland. Vielfalt prägt das Programm: „Jazz, Blues, Latino...“. Neben dem Ensemble „Neues Favoritner Mandolinenorchester“ machen die Formation „The Flatcat Ramblers“ und weitere Künstlerinnen und Künstler mit. Jede Besucherin und jeder Besucher zahlt einen „Musikbeitrag“ in der Höhe von 10 Euro. Auskunft: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtlich tätiges „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). Erteilung von Informationen per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Neues Favoritner Mandolinenorchester“: www.mandolinen.at/

Gruppe „The Flatcat Ramblers“: www.mottas.at/Flatcat-Ramblers.html#Kontakt

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

