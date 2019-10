Pressegespräch der Bundesinnung der Bestatter in der WKÖ, 11.10.2019, 9:30 Uhr, Kurkonditorei Oberlaa

Wien (OTS) - Die Bundesinnung der Bestatter in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat eine groß angelegte repräsentative Erhebung zum Thema Bestatter/Bestattungsdienstleitungen in Österreich in Auftrag gegeben.

Die Ergebnisse werden bei einem P R E S S E G E S P R Ä C H

am Freitag, 11. Oktober 2019 mit Beginn um 9.30 Uhr

in der Kurkonditorei Oberlaa am Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 232, 1110 Wien < https://www.oberlaa-wien.at/standort-11/ > präsentiert.

Es informieren und analysieren:

Franz NECHANSKY , Bundesverbandsobmann der Bestatter in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Landesinnungsmeister Burgenland

Mag. Katharina STRACK-DEWANGER Bundesverbandsobmann-Stellvertreterin der Bestatter, Landesinnungsmeisterin Niederösterreich

Bundesverbandsobmann-Stellvertreterin der Bestatter, Landesinnungsmeisterin Niederösterreich Dr. David PFARRHOFER , Institutsvorstand des market-Marktforschungsinstitutes

Mag. Martin DOBRETSBERGER, Landesinnungsmeister Oberösterreich

Repräsentativ erhoben wurden unter anderem die Antworten auf folgende Fragen:

Welche Anforderungen haben Österreicherinnen und Österreicher an Bestatter?

Worauf legen Österreicherinnen und Österreichern bei Bestattungen besonderen Wert?

Wie fällt das Resümee jener aus, die im Zuge eines Traufalles bereits mit einer Bestatterin, einem Bestatter zu tun hatten?

Welche Bestattungsarten sind in Österreich gefragt?

Abgefragt wurde auch das Thema Begräbnis-Vorsorge.

Aus organisatorischen Gründen wird um Zu- bzw. Absage per E-Mail am DMC_PR @ wko.at oder per Tel.: 05 90 900-4462 gebeten.





