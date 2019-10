Betreuung von Kindern bis 14: Oberösterreich macht es seinen Familien schwer

Linz (OTS) - Eine AK-Analyse zum Betreuungsangebot für Kinder bis 14 Jahre bringt ernüchternde Ergebnisse: Es geht völlig an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Viele berufstätige Eltern stoßen an ihre Grenzen, denn das Kinderbetreuungsangebot ist bei weitem nicht Zwölf-Stunden-Tag-tauglich – in vielen Gemeinden reicht es nicht einmal für einen Acht-Stunden-Tag.

In einer Pressekonferenz am Montag, 14. Oktober 2019, um 11 Uhr, in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , wollen wir Sie über die Situation in Oberösterreich informieren und Ihnen die Ergebnisse der AK-Analyse präsentieren.

Unter dem Titel Betreuung von Kindern bis 14: Oberösterreich macht es seinen Familien schwer stehen als Gesprächspartner/-in AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur, Mag.a Bernadette Hauer , zur Verfügung.

Datum: 14.10.2019, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

