Smarter Audio-Guide in der Sonnenbrille

Österreich Werbung und WienTourismus testen Audio-Augmented Reality mit Beethoven-Rundgang

Wien (OTS) - Österreich Werbung und WienTourismus entwickelten interaktive Stadtrundgänge für die erst seit Juni in Österreich erhältlichen Bose Frames: Mit Sonnenbrille samt Lautsprecher und der neuen #RelatedToAustria-App führt Ludwig van Beethoven akustisch durch Wien und New York. In Wien können BesucherInnen und Einheimische die Brillen ab sofort in der Tourist-Info am Albertinaplatz ausborgen.

Österreich Werbung und WienTourismus laden zum Stadtrundgang durch New York und Wien mit stylischer Sonnenbrille, neuester Technologie samt 360-Grad-Sound, GPS-Funktion und Gestensensoren: Die Bose Frames schützen nicht nur vor der Sonne, sondern informieren über Wiener Sehenswürdigkeiten und das Leben von Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich 2020 zum 250. Mal jährt. Die Brille ist ein fortgeschrittener Audio-Guide, der – gekoppelt an die neue #RelatedToAustria-App am Smartphone – über Lautsprecher an den Bügeln der Brille den Städtetrip zum interaktiven Erlebnis macht.

New York als Werbeträger für Wien

In New York soll die AR-Brille bereits in der Inspirationsphase für einen Urlaub in Österreich begeistern. Dort führt #RelatedToAustria die Gäste zu verschiedenen Locations mit Wien-Bezug, etwa in ein Wiener Kaffeehaus mitten im Big Apple. Ludwig van Beethoven gibt wahlweise auf Deutsch oder Englisch den Städteführer und stellt auf lebendige Art und Weise inhaltlichen Bezug zu Österreich her. New Yorker Sehenswürdigkeiten wie die Carnegie Hall oder das Alexander Hamilton Monument im Central Park verwandeln sich dabei zum Werbeträger für Wien.

Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung: „Design, Kultur und Technik vereint – das Projekt ist ein wunderschönes Beispiel für branchenübergreifende Kooperation im Tourismus und dafür, wie die Guest Journey mit Innovationen aus der Digitalisierung angereichert werden kann“.

Interaktiver Rundgang an der Seite Beethovens

Vor Ort in Wien entdeckt das Publikum Orte, an denen der Wahlwiener Ludwig van Beethoven seine Spuren hinterließ: Der Komponist führt zum Palais Lobkowitz und zum Theater an der Wien, aber auch die Wiener Staatsoper und der Bösendorfer Salon im Musikverein sind Teil des Stadtspaziergangs. Die App reagiert auf Geodaten – wer sich also mit aktivierter App und Brille in der Nähe eines dieser Orte aufhält, bekommt die Gedanken des Musikgenies zu hören, als würde dieser im 21. Jahrhundert durch Wien spazieren.

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus: „Als Hauptstadt der klassischen Musik genießt Wien Weltruf – dies betonen wir anlässlich unseres kommenden Jahresmottos ‚Vienna 2020 – Capital of Music‘ und des 250. Geburtsjahres Ludwig van Beethovens umso stärker. Mit dem gezielten Einsatz von Audio-Augmented Reality schlagen wir eine Brücke und vermitteln historisches Erbe mit State-of-the-Art-Technologie, um das Gästeerlebnis um eine überraschende Facette zu bereichern.“

Eindrücke beim Kaffee nachwirken lassen

Es wäre nicht Wien, würde zum Abschluss des Rundgangs nicht noch ein Kaffeehausbesuch warten. Kooperationspartner Palais Hansen Kempinski lädt ein, den Rundgang bei einem Kaffee aufs Haus ausklingen zu lassen. Florian Wille, General Manager des Palais Hansen Kempinski: „Berühmte Musiker sind die Quintessenz von Wien, gleichzeitig verbindet die Stadt ihr historisches Erbe mit einer jungen, modernen Kultur. Auch unser Ringstraßenpalais spannt den Bogen zwischen traditionellem Wiener Charme und zeitgemäßem Luxus, der Architekt unseres Palais‘ hat auch den Wiener Musikverein entworfen, in dessen Trägerverein Beethoven lange vor Errichtung des Gebäudes Ehrenmitglied war. Geschichten zu erzählen und sie erlebbar zu machen, ist für uns als Hotel zentraler Teil unserer Kommunikation – ich freue mich sehr, Partner des Projekts zu sein!“

Neue Kommunikationskanäle für gezieltes Marketing

Die Österreich Werbung arbeitet im Rahmen ihrer Kampagnen schon länger mit Sprachassistenten und auditiven Inhalten, z.B. der Alexa Skill „Hörbilder aus Österreich“. Der WienTourismus entwickelte eine umfassende, interaktive Sprachanwendung für Alexa und Google Home zu „Beethovens Wien“. Die aktuellen technischen Entwicklungen im Bereich Augmented Reality (AR) und Audio-Content öffnen gänzlich neue Kommunikationskanäle im Marketing. So bieten Wearables wie die Bose Frames interessante Plattformen dafür, inspirierende Inhalte zu produzieren und auszuspielen.

Für iOS steht die App #RelatedToAustria – Ein Wien Audio AR Walk kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung.

Mehr Infos zu #RelatedToAustria gibt es hier

Alle Infos zum Jahresmotto „Wien 2020. Capital of Music” unter musik2020.wien.info



So funktioniert der interaktive Stadtspaziergang durch Wien:

Die App #RelatedToAustria aufs iPhone laden (eine Version für Android ist nicht verfügbar)



In der Tourist-Info am Albertinaplatz Bose Frames ausborgen und mit dem iPhone verbinden

Sich von Ludwig van Beethoven durch Wien führen lassen und mit Codewort einen gratis Kaffee im Hotel Palais Hansen Kempinski genießen

Der Stadtrundgang dauert insgesamt ca. eine Stunde.



Locations des Stadtrundgangs in New York (Dauer ca. eine Stunde):

BOSE Showcase Store

Aldo Sohm Wine Bar

Carnegie Hall

Alexander Hamilton Monument

Café Sabarsky



Locations des Stadtrundgangs in Wien (Dauer ca. eine Stunde):

Palais Lobkowitz

Staatsoper

Theater an der Wien

Musikverein (Bösendorfer Salon)

Hotel Palais Hansen Kempinski

Weitere Informationen, Fotos und ein Video gibt es im ÖW-Newsroom unter https://www.austriatourism.com/presse

