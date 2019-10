Sanierung der Landesstraße L 89 bei Kleinzell abgeschlossen

147.000 Euro wurden investiert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 89 wurde im Bereich Kleinzell zwischen Mank und Kirnberg in den vergangenen Wochen mit Kosten von 147.000 Euro (Land Niederösterreich 140.000 Euro, Stadtgemeinde Mank 7.000 Euro) auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern ausgebaut und neugestaltet. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Mank und Baufirmen aus der Region durch.

„Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiger Zweck ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen“, so Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko. Auch die Busaufstandsfläche bei Pölla wurde neu hergestellt. Abschließend erfolgte noch das Aufbringen der Bodenmarkierungen, zusätzlich wurden Verkehrszeichen versetzt und das Bankett dem Neubestand angepasst.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

