15. Oktober: Kriminacht im 48er-Tandler

Spannungsgeladene Atmosphäre mit Gratis-Krimi für zuhause

Wien (OTS) - Am 15. Oktober 2019 liest um 18 Uhr Thomas Baum im 48er-Tandler aus seinem neuen Buch „Kalter Kristall“ und verwandelt Wiens coolsten Secondhand-Markt in einen spannenden Tatort. Nach dem aufregenden Event gibt es natürlich noch die Möglichkeit, im 48er-Tandler einzukaufen. Hier gibt es neben Kleidung, Spielzeug, Schallplatten, Geschirr und Elektrogeräten auch jede Menge an Büchern und DVDs. So kann man auch Secondhand-Krimispannung nachhaltig mit nach Hause nehmen. Eine Anmeldung für das kostenlose Krimi-Event ist erforderlich.

„Kalter Kristall“: Grausiger Leichenfund und viele offene Fragen

Was als erholsame Wanderung mit seiner Frau Karoline beginnt, endet für Chefinspektor Robert Worschädl wenig später mit dem Fund einer verkohlten Frauenleiche. Die ermordete Prostituierte hinterlässt neben vielen offenen Fragen auch einen Sohn mit Namen Jakub, der spurlos verschwunden ist. Für den Kommissar und seine Kollegin Sabine Schinagl beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn zu viele Spuren führen in verschiedene Richtungen.

Autor Thomas Baum

Thomas Baum ist ein erfolgreicher Tausendsassa. Neben seiner Tätigkeit als psychologischer Berater und Lehrender an der Kunstuni Linz ist er fleißiger Autor zahlreicher Drehbücher. Aus seiner Feder stammen unter anderem etwa der Kinohit „In 3 Tagen bist du tot“ sowie Folgen für die Sendungen „Die Rosenheim-Cops“, „Tatort“ und „Der Winzerkönig“. Nach "Tödliche Fälschung" folgt nun ein weiterer Fall für seinen Kommissar Robert Worschädl.

So funktioniert der 48er-Tandler

Der 48er-Tandler bietet exklusive Einzelstücke mit Geschichte. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der „48er-Tandler-Box“ gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen innerhalb der Stadt Wien.

Der 48er-Tandler ist durch die Weiterverwendung von schönen, gebrauchten Sachen gut für die Umwelt und natürlich auch gut fürs Geldbörserl. Mit der Abgabe von schönen Altwaren auf den Mistplätzen oder dem Einkauf beim 48er-Tandler werden viele soziale Einrichtungen und das TierQuarTier Wien unterstützt.

Veranstaltungsdetails

Kriminacht im 48er-Tandler

Termin: 15. Oktober 2019, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

48er-Tandler 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

48er-Tandler 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3 Anmeldung per E-Mail oder Telefon: oa@ma48.wien.gv.at oder 01 58817 48227

per E-Mail oder Telefon: oa@ma48.wien.gv.at oder 01 58817 48227 Der Eintritt ist frei. Jeder Krimifan darf sich von der 48er-Tandler-Bibliothek einen Gratis-Krimi mit nach Hause nehmen! Die Tandler-Kassa ist vor und nach der Veranstaltung für Einkäufe geöffnet.

