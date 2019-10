Schieder gratuliert Portugals SozialistInnen zum Wahlsieg

SPÖ-EU-Delegationsleiter: Linke Politik hat Portugal aus der Krise geführt

Wien (OTS/SK) - „Herzlichen Glückwunsch an António Costa und die portugiesische PS zu diesem tollen Ergebnis. Gestern hat Portugal entschieden, dass die linken Antworten auf die kaputtgesparte Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit erfolgreich waren. In Portugal herrscht dank der Linksallianz von Ministerpräsident Costa wieder Aufbruchstimmung“, zeigt sich SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder erfreut. ****

„Nach den Jahren der Krise sprechen viele zu Recht vom portugiesischen Wunder. Die Wirtschaft wächst, der Tourismus boomt und die dramatische Abwanderung wurde gestoppt. Die SozialistInnen in Portugal haben auf das Spardiktat gepfiffen und in Bildung sowie soziale Sicherheit investiert. Ich wünsche den portugiesischen FreundInnen alles Gute beim Fortsetzen ihres aussichtsreichen Weges. In vielen Bereichen kann Portugal ein Vorbild für Europa sein!“, so Schieder. (Schluss) bj/mp

