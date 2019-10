EIn Jahr Legal Tech Hub Vienna

Wien/St.Pölten/Graz/Linz/Salzburg (OTS) -



Veränderungen in der österreichischen Rechtsanwendung jenseits der

typischen Buzzwords wie Legal Tech und AI



Die LTHV Founding Member blicken auf ein erfolgreiches 1. Jahr

zurück und laden zur Jubiläumsfeier und Podiumsdiskussion ein. Mit

dabei: Stefan Artner, Nikolaus Forgo, Kerstin Just, Alma Steger,

uvm. Im Anschluss Networking bei Fingerfood und Drinks. Teilnahme

kostenfrei. Anmeldung an hello @ lthv.eu



Datum: 17.10.2019, 18:30 - 21:30 Uhr



Ort:

Alte Kapelle (Campus der Universität Wien)

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien



Url: http://www.lthv.eu



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

Future-Law

Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 6649747272

s.martinetz @ future-law.at

https://future-law.at